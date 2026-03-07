Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Roma, i convocati di Gasperini per il Genoa: out Hermoso, Soulé, Wesley e Dybala 

Le scelte dell'allenatore per la trasferta in Liguaria: tutti i nomi dei giallorossi in lista
1 min
TagsRomaGenoa
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Nessuna sorpresa in casa Roma. Hermoso, Soulé e Dybala non sono stati convocati per la trasferta contro il Genoa. All'appello manca anche Wesley, squalificato dal giudice sportivo per una giornata. Gasperini però ha diverse scelte sulla trequarti e in attacco, dove resta intoccabile Malen.     

Roma, i convocati per la trasferta contro il Genoa 

Ecco la lista ufficiale: Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini. Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski,Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli. Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. 

 

 

 

Tutte le news di Roma

