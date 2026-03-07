Roma, i convocati di Gasperini per il Genoa: out Hermoso, Soulé, Wesley e Dybala
Nessuna sorpresa in casa Roma. Hermoso, Soulé e Dybala non sono stati convocati per la trasferta contro il Genoa. All'appello manca anche Wesley, squalificato dal giudice sportivo per una giornata. Gasperini però ha diverse scelte sulla trequarti e in attacco, dove resta intoccabile Malen.
Roma, i convocati per la trasferta contro il Genoa
Ecco la lista ufficiale: Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini. Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski,Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli. Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.