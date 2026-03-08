Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, perché i diffidati giocano sempre? Ecco la strategia di Gasperini© BARTOLETTI

Roma, perché i diffidati giocano sempre? Ecco la strategia di Gasperini

L'allenatore dei giallorossi non si lascia spaventare dal pericolo squalifica: l'analisi di Giorgio Marota
Giorgio Marota
2 min
TagsGasperiniRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A GENOVA - La mezza difesa “diffidata” gioca ancora una volta per intero. Gasperini non ha mai avuto dubbi al riguardo: si pensa partita per partita. Così ha costruito la mentalità della sua Roma, affidandosi al turnover più per l’esigenza di valorizzazione l’intera rosa (a partire da quelli che inevitabilmente giocano meno) che alle dinamiche fisiche. “Ci si riposa la notte”, ha scherzato prima di una partita di Europa League rispondendo a una domanda sulle possibili rotazioni. Chi sta bene gioca, senza pensare alla prossima gara.

Gasperini non si spaventa: i diffidati giocano sempre

Così nonostante l’impegno di Bologna all’orizzonte e l’ennesimo - questo forse ancora più decisivo - scontro diretto per la Champions di domenica prossima a Como, Gasperini a Genova schiererà dall’inizio N’Dicka e Mancini, entrambi diffidati. Ha fatto lo stesso prima della Juve, contro la Cremonese, quando Mancio, Evan e Wesley con un giallo avrebbero saltato il big match. E nel corso della stagione ci sono altri precedenti tutti in questa direzione. Dopotutto, è anche una questione di mentalità: pensare all’oggi e non al domani è un focus che la Roma spesso in passato non ha avuto, e a forza di pensare a ciò che sarà si è magari persa ciò che può essere. Qui e ora. È il metodo Gasp.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Il dato incredibile su VenturinoGenoa-Roma in diretta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS