Roma, perché i diffidati giocano sempre? Ecco la strategia di Gasperini

Gasperini non si spaventa: i diffidati giocano sempre

Così nonostante l’impegno di Bologna all’orizzonte e l’ennesimo - questo forse ancora più decisivo - scontro diretto per la Champions di domenica prossima a Como, Gasperini a Genova schiererà dall’inizio N’Dicka e Mancini, entrambi diffidati. Ha fatto lo stesso prima della Juve, contro la Cremonese, quando Mancio, Evan e Wesley con un giallo avrebbero saltato il big match. E nel corso della stagione ci sono altri precedenti tutti in questa direzione. Dopotutto, è anche una questione di mentalità: pensare all’oggi e non al domani è un focus che la Roma spesso in passato non ha avuto, e a forza di pensare a ciò che sarà si è magari persa ciò che può essere. Qui e ora. È il metodo Gasp.