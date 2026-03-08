Massara sul rinnovo di Dybala: "L'infortunio non cambia la nostra strategia"

ROMA - Il direttore sportivo giallorosso , Ricky Massara, ha parlato anche del futuro di Dybala a Marassi, nel prepartita di Genoa-Roma . "Cosa cambia dopo l’infortunio? Non è questo evento che sposta le nostre strategie - ha detto ai microfoni di Dazn -. Non abbiamo parlato del contratto prima, non è giusto farlo ora che è infortunato, ma affronteremo l’argomento con lui e il suo agente". L'argentino è stato costretto a operarsi al ginocchio a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto. "Per quanto riguarda l’aspetto medico non mi sento di entrare nella materia: ci sono specialisti che hanno tentato la via conservativa, poi si è deciso di procedere con l’intervento che è andato bene. Ci auguriamo di recuperare Paulo per il finale di stagione", ha aggiunto.

Il piazzamento in Champions

Il ds della Roma ha sottolineato l'importanza dell'obiettivo Champions, anche in chiave mercato: "La Champions sposta tanto sulle strategie e impatta sui ricavi di tutti i club, ma la Roma non rinuncerà a essere competitiva e la proprietà continuerà a esserlo a prescindere dalla qualificazione".

Venturino titolare contro l'ex Genoa

Venturino titolare per la prima volta con la maglia giallorossa contro la sua ex squadra: "Da subito ha avuto un impatto molto positivo, ogni volta che è entrato ha dato vivacità. Siamo molto soddisfatti di quello che sta facendo. Abbiamo molti infortuni in attacco ed è una coincidenza che non aiuta. Ma recuperiamo El Shaarawy. Abbiamo alternative, come Robinio Vaz, che deve adattarsi alla nuova realtà e potrà dare una mano come tutti i suoi compagni. Contiamo di avere delle soluzioni nonostante gli infortuni".