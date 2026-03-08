Gasperini indispettito in tv sul rigore negato alla Roma: "Non potete dire una cosa del genere"

Il possibile rigore non concesso alla Roma per il tiro di Koné respinto da Malinovskyi col braccio destro ha acceso il post partita e le dichiarazioni di Gasperini a Dazn. Il dubbio, se dentro o fuori dall'area, è rimasto, per questo però il tecnico giallorosso si sarebbe aspettato un controllo in più in campo da parte di arbitro e Var.

Gasperini e il botta e risposta in diretta tv

Probabilmente, il "varista non ha la certezza delle immagini" e per questo non è intervenuto, ha spiegato lo studio di Dazn. Gasperini, indispettito, ha risposto stizzito: "Sul rigore le immagini sono chiarissime. Se il varista non ha certezze in questo caso faccia un altro mestiere… non è possibile". A questo punto, dallo studio hanno replicato: "No, ma è per provare a capire". E Gasperini ha aggiunto subito: "Ma non c'è niente da provare, non potete dire una cosa del genere. Non potete mica cambiare la realtà, è evidente. Non l'ha ritenuto da rigore e basta".