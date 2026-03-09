Gasperini, il bel gesto con un bambino a Marassi: “Tu entri con me…”
Nonostante il finale amaro per la Roma, dal match di Marassi arriva un'immagine che scalda il cuore, con protagonista proprio un beniamino del Ferraris, il tecnico giallorosso Gasperini, che all'ingresso in campo prima del match con il Genoa compie un gesto di grande sensibilità e tenerezza.
"Tu entri con me..."
Le squadre fanno il loro ingresso in campo precedute dagli arbitri e dagli assistenti, capitani in testa e via via a scalare i giocatori, ormai tutti accompagnati da un bambino o una bambina, con i quali condividere le emozioni intense del prepartita. Uscendo però dal sottopassaggio di Marassi, il tecnico della Roma, Gasperini si accorge di un particolare, le mascotte sono dispari! Un bambino con lo sguardo spaurito non ha trovato nessun protagonista da accompagnare al centro del campo, ma ecco l'allenatore giallorosso raggiungerlo, prenderlo per mano e rassicurarlo: "Tu entri con me...".