Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gasperini, il bel gesto con un bambino a Marassi: “Tu entri con me…”

All'ingresso in campo prima di Genoa-Roma, il tecnico giallorosso si accorge di un particolare e non esita un attimo
1 min
TagsRomaGenoaGasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Nonostante il finale amaro per la Roma, dal match di Marassi arriva un'immagine che scalda il cuore, con protagonista proprio un beniamino del Ferraris, il tecnico giallorosso Gasperini, che all'ingresso in campo prima del match con il Genoa compie un gesto di grande sensibilità e tenerezza.

"Tu entri con me..."

Le squadre fanno il loro ingresso in campo precedute dagli arbitri e dagli assistenti, capitani in testa e via via a scalare i giocatori, ormai tutti accompagnati da un bambino o una bambina, con i quali condividere le emozioni intense del prepartita. Uscendo però dal sottopassaggio di Marassi, il tecnico della Roma, Gasperini si accorge di un particolare, le mascotte sono dispari! Un bambino con lo sguardo spaurito non ha trovato nessun protagonista da accompagnare al centro del campo, ma ecco l'allenatore giallorosso raggiungerlo, prenderlo per mano e rassicurarlo: "Tu entri con me...".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Pellegrini scrive ai tifosi dopo il rigore causatoPanatta tira fuori l'anima romanista

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS