Gasperini, il bel gesto con un bambino a Marassi: “Tu entri con me…”

"Tu entri con me..."

Le squadre fanno il loro ingresso in campo precedute dagli arbitri e dagli assistenti, capitani in testa e via via a scalare i giocatori, ormai tutti accompagnati da un bambino o una bambina, con i quali condividere le emozioni intense del prepartita. Uscendo però dal sottopassaggio di Marassi, il tecnico della Roma, Gasperini si accorge di un particolare, le mascotte sono dispari! Un bambino con lo sguardo spaurito non ha trovato nessun protagonista da accompagnare al centro del campo, ma ecco l'allenatore giallorosso raggiungerlo, prenderlo per mano e rassicurarlo: "Tu entri con me...".