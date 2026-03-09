Ziolkowski esaltato da Gasperini: "Prima della Cremonese mi ha chiamato, e...". Intanto contro il Bologna torna Hermoso

È il ritorno in gruppo di Mario Hermoso la buona notizia di giornata per la Roma di Gian Piero Gasperini , all'indomani della sconfitta col Genoa al Ferraris. Il difensore spagnolo si è lasciato alle spalle le noie muscolari e sarà a disposizione giovedì per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna al Dall'Ara , dove sarà assente lo squalificato Gianluca Mancini .

Ziolkowski e l'elogio a Gasperini: "Prima della Cremonese ha fatto una cosa molto bella"

Tra il derby europeo e il match del 15 marzo col Como (dove invece non ci sarà Ndicka, squalificato in campionato) potrebbe esserci una chance in difesa per Jan Ziolkowski, che ha parlato ai media della federazione polacca del suo rapporto con Gasperini: "Prima della partita con la Cremonese, il mister mi ha chiamato per un'analisi video della mia prestazione in Nazionale contro l'Olanda per farmi vedere quel che avevo fatto bene e quel che invece voleva che migliorassi. E la stessa cosa l'ha fatta dopo il match con la Cremonese. Mi piace quando le cose sono così chiare. Se un allenatore del suo calibro ti dice migliora questo e avrai la possibilità di giocare, allora è importante concentrarsi per migliorare proprio quegli aspetti del gioco". Continua intanto il lavoro individuale di Matias Soulé, alle prese con una pubalgia che lo tiene lontano dal campo dallo scorso 22 febbraio.