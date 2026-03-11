Il padre del piccolo Alexander scrive a Gasperini: "Grazie per aver realizzato il suo sogno"

L'immagine ha fatto il giro del web ed ha commosso i tifosi della Roma e gli amanti del calcio. Poco prima del calcio d'inizio di Genoa-Roma, gara che si è chiusa con il successo dei rossoblù per 2-1), i calciatori delle due squadre (come da tradizione) sono stati accompagnati in campo da ventidue bambini: ogni giocatore di Genoa e Roma è entrato mano nella mano con un piccolo tifoso: con loro anche Alexander, entrato sul terreno di gioco di Marassi in compagnia del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini.

Gasperini con Alexander in campo

La sua storia è stata decisamente emozionante: quando si è reso conto che tutti i bambini erano stati accostati ad un giocatore, pensava di non poter coronare il sogno di entrare sul terreno di gioco. Ma quando il tecnico della Roma si è reso conto della situazione, ha deciso di accompagnarlo in campo: coronando il suo sogno. Il papà di Alexander, Gabriele Davino, si è reso sonto della situazione, e dalla tribuna ha immediatamente capito cosa fosse accaduto. A distanza di qualche giorno ha voluto ringraziare il tecnico Gasperini con una lettera che il club gialloroso ha pubblicato sui propri canali ufficiali.