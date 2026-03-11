Il padre del piccolo Alexander scrive a Gasperini: "Grazie per aver realizzato il suo sogno"
L'immagine ha fatto il giro del web ed ha commosso i tifosi della Roma e gli amanti del calcio. Poco prima del calcio d'inizio di Genoa-Roma, gara che si è chiusa con il successo dei rossoblù per 2-1), i calciatori delle due squadre (come da tradizione) sono stati accompagnati in campo da ventidue bambini: ogni giocatore di Genoa e Roma è entrato mano nella mano con un piccolo tifoso: con loro anche Alexander, entrato sul terreno di gioco di Marassi in compagnia del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini.
Gasperini con Alexander in campo
La sua storia è stata decisamente emozionante: quando si è reso conto che tutti i bambini erano stati accostati ad un giocatore, pensava di non poter coronare il sogno di entrare sul terreno di gioco. Ma quando il tecnico della Roma si è reso conto della situazione, ha deciso di accompagnarlo in campo: coronando il suo sogno. Il papà di Alexander, Gabriele Davino, si è reso sonto della situazione, e dalla tribuna ha immediatamente capito cosa fosse accaduto. A distanza di qualche giorno ha voluto ringraziare il tecnico Gasperini con una lettera che il club gialloroso ha pubblicato sui propri canali ufficiali.
La lettera del papà di Alexander a Gasperini
"Gentile Mister Gasperini, Le scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine. Sono il padre del bambino che domenica, prima di Genoa-Roma, ha avuto l'onore di essere accompagnato da Lei per mano fino al centro del campo - l’inizio della lettera -.Viviamo a Genova ma mio figlio, per "colpa" del suo papà, è un grandissimo tifoso della Roma fin da quando era piccolissimo. Avevo organizzato per lui questa esperienza proprio per fargli vivere il sogno di incontrare i suoi idoli, ma vederla fermarsi per dedicargli quell'attenzione e quella protezione, nonostante la tensione della partita, mi ha davvero colpito molto”, ha scritto Gabriele Davino.
"Ci siamo fatti una promessa"“In un calcio spesso frenetico, il Suo è stato un gesto di rara sensibilità che ha regalato a mio figlio un ricordo indelebile e a me un momento di grande commozione. Grazie di cuore per la Sua umanità. Le invio anche uno degli scatti fatti da un fotografo a bordo campo che documenta la bellezza di quel momento - ha concluso il papà di Alexander - ci tenevo che l'avesse anche lei. Dopo ieri ci siamo fatti una promessa con mio figlio: l'anno prossimo saremo abbastanza grandi per venire finalmente a Roma per vedere per la prima volta la squadra insieme all’Olimpico. Con profonda stima”.
