Stadio Roma, Righetti si emoziona in Campidoglio tra Friedkin e Dino Viola
Il consigliere del Pd ed ex giocatore ringrazia il Comune e il presidente del club giallorosso: “Finalmente anche se con i capelli bianchi vedrà lo stadio”
ROMA - Si è emozionato dai banchi dell'Aula Giulio Cesare durante la seduta dell'Assemblea Capitolina. Nel corso del Consiglio Comunale l'ex giocatore della Roma Ubaldo Righetti, ora consigliere del Partito Democratico ha voluto commentare l'imminente voto della delibera del progetto stadio a Pietralata. Righetti prendendo la parola ha mostrato una sua vecchia foto da giocatore citando la famiglia Viola che avrebbe voluto costruire negli anni '80 lo stadio giallorosso: «Non ce l'ha fatta il presidente Viola che voleva costruire lo stadio quando ero giocatore, ringrazio il Comune e la famiglia Friedkin per l'impegno attuale. Perché ora ho i capelli bianchi ma finalmente vedrò l'impianto giallorosso». Tanti applausi dalla sala per le parole commosse di Righetti.