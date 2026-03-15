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Gasperini e la dura replica a Fabregas: "Sono forti ma non stimo i comportamenti del Como"© AS Roma via Getty Images

Gasperini e la dura replica a Fabregas: "Sono forti ma non stimo i comportamenti del Como"

Il tecnico della Roma risponde alle accuse del collega sulla mancata stretta di mano alla fine della partita persa per 2-1
2 min
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ROMA - "Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina". È la replica di Gian Piero Gasperini all'ANSA dopo le parole di Cesc Fabregas che ha accusato il tecnico della Roma di non averlo salutato a fine partita. "Ci vuole rispetto, bisogna dare la mano", aveva detto l'allenatore del Como.

Cosa ha detto Fabregas dopo Como-Roma

"Arrabbiato o contento, perso o vinto o espulso, non sono mai andato via senza dare la mano al mister. Mi sembra una cosa sportiva, per come sono cresciuto io. Quando si perde si va a dare la mano all'avversario anche se ti ha massacrato, anche se ti ha battuto con una cosa per cui pensi abbia sbagliato l'arbitro. Ritengo sia una questione di rispetto". Queste le parole del tecnico del Como Cesc Fabregas, commentando a Sky la tensione a fine gara dopo il mancato saluto con l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. "Quando ho visto che andava via verso il tunnel mi sono intristito un po'. Parlo del mio episodio, ero solo andato a salutare ma quando ho visto che andava via di là non so che cosa sia successo - ha aggiunto -. Invito i ragazzi a continuare a giocare così, c'è tanto da imparare e c'è da continuare a lavorare. Ci sono 9 partite più la Coppa Italia, andiamo piano piano con umiltà e con i piedi per terra".

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