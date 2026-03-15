Si parla dell'espulsione di Wesley ma Di Canio torna a Genoa-Roma: "Perché non hanno dato il rosso a Malen?"

Il secondo cartellino giallo a Wesley fa discutere il club di Sky Sport. L'incredibile scelta dell'arbitro Massa di espellere il brasiliano per un fallo inesistente su Diao in Como-Roma ha cambiato il match mettendolo in discesa per la squadra di Fabregas e ha mandato su tutte le furie il club giallorosso. Nello studio di Fabio Caressa c'è poco da commentare: da Costacurta a Marchegiani l'opinione è unanime, l'errore di Massa è grave quanto clamoroso .

La rabbia di Costacurta: "Ma se non sei sicuro perché devi cacciare un giocatore?"

Ad indispettirsi di più è stato proprio Costacurta: "Io mi chiedo una cosa, ma se non sei sicuro perché devi buttare fuori un giocatore? La giustizia dov'è? Perché devi spostare il peso di una partita in modo così evidente per un qualcosa che non ti convince? Se se era sicuro è ancora più grave perché allora vuol dire che non è bravo. Come fai ad essere sicuro di una cosa del genere? Su, facciamo i seri", ha concluso l'ex difensore del Milan.

Di Canio: "A Genova dovevano espellere Malen"

Paolo Di Canio la pensa come lui ma ritorna su Genoa-Roma per evidenziare una (secondo lui) mancata espulsione di Malen: "Ad ogni partita si sta creando una confusione senza preedenti, anche sui falli violenti. Prendiamo ad esempio Genoa-Roma, ve la ricordate? Ok, sul tiro di Koné c'è il fallo di mano di Malinovskyi che stoppa proprio la palla. Ma perché nessuno ha mai parlato dell'espulsione che ci doveva essere su Malen che fa una sforbiciata in testa a Ostigard e che gli dà un calcio in testa pericolosissimo? Lì invece è stato solo ammonito. Cioè, pari e patta no? Se è pericoloso entrare sulla caviglia di uno, è grave anche dare un calcio al volo in piena sforbiciata sulla testa di un giocatore. Comunque su Wesley non c'era la seconda ammonizione. Ed è stato un errore grave perché ha cambiato il corso della partita", ha concluso l'ex attaccante della Lazio.