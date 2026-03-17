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martedì 17 marzo 2026
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"Mi hanno puntato la pistola alla gola e...": il racconto da brividi della madre di El Aynaoui sulla rapina

Visibilmente sotto shock, la mamma del centrocampista della Roma ha raccontato quanto successo nella notte. Con il Bologna il giocatore sarà a disposizione
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Attimi di paura in casa El Aynaoui. Sorpresi nel sonno, il centrocampista della Roma e i suoi familiari sono stati rapinati da un gruppo formato da sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto. Una notte di terrore raccontata nel dettaglio dalla madre del giocatore giallorosso, visibilmente sotto shock per quanto accaduto nelle ultime ore.

Rapina a casa di El Aynaoui, il racconto shock della madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"

Nel racconto del TG1, che ha mandato un'inviata a casa del centrocampista, la mamma di Neil El Aynaoui, Sophie, in spagnolo ha raccontato i difficili momenti vissuti nella notte, quando i ladri hanno fatto irruzione nella villa privata, in zona Castel Fusano, e hanno raccolto gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex da 6 mila euro, oltre ad una serie di borse griffate: "Mi hanno puntato la pistola alla gola, riuscivo solo a gridare aiuto. Hanno preso tutto e sono andati via", ha dichiarato la madre del centrocampista di Gasperini. Prima di recarsi a Trigoria, in mattinata, aveva rassicurato tutti sulle condizioni della famiglia anche lo stesso El Aynaoui: "Ci siamo spaventati, ma l'importante è che stiamo tutti bene".

Rapina El Aynaoui, il centrocampista ci sarà con il Bologna

Come detto, subito dopo aver avvertito la Roma e aver atteso l'arrivo della polizia, El Aynaoui è andato a Trigoria per allenarsi. Massima comprensione da parte del club, dei compagni e di Gasperini. Tornare subito alla normalità, forse, potrà aiutarlo. Domani alle 13.30 Gasp parlerà in conferenza e, magari, affronterà il tema. In ogni caso, il marocchino sarà regolarmente a disposizione per la sfida di Europa League di giovedì contro il Bologna. Se poi vorrà restare lì o cambiare casa, come spesso accade in questi casi, si capirà in un secondo momento. Da vedere, poi, se giocherà titolare: finora, a parte l'assenza con lo Stoccarda per la Coppa D'Africa, ha giocato sempre dal primo minuto saltando solo l'ultima mezzora proprio all'andata con il Bologna.

 

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