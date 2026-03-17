Attimi di paura in casa El Aynaoui . Sorpresi nel sonno, il centrocampista della Roma e i suoi familiari sono stati rapinati da un gruppo formato da sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto. Una notte di terrore raccontata nel dettaglio dalla madre del giocatore giallorosso, visibilmente sotto shock per quanto accaduto nelle ultime ore.

Rapina a casa di El Aynaoui, il racconto shock della madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"

Nel racconto del TG1, che ha mandato un'inviata a casa del centrocampista, la mamma di Neil El Aynaoui, Sophie, in spagnolo ha raccontato i difficili momenti vissuti nella notte, quando i ladri hanno fatto irruzione nella villa privata, in zona Castel Fusano, e hanno raccolto gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex da 6 mila euro, oltre ad una serie di borse griffate: "Mi hanno puntato la pistola alla gola, riuscivo solo a gridare aiuto. Hanno preso tutto e sono andati via", ha dichiarato la madre del centrocampista di Gasperini. Prima di recarsi a Trigoria, in mattinata, aveva rassicurato tutti sulle condizioni della famiglia anche lo stesso El Aynaoui: "Ci siamo spaventati, ma l'importante è che stiamo tutti bene".

Rapina El Aynaoui, il centrocampista ci sarà con il Bologna

Come detto, subito dopo aver avvertito la Roma e aver atteso l'arrivo della polizia, El Aynaoui è andato a Trigoria per allenarsi. Massima comprensione da parte del club, dei compagni e di Gasperini. Tornare subito alla normalità, forse, potrà aiutarlo. Domani alle 13.30 Gasp parlerà in conferenza e, magari, affronterà il tema. In ogni caso, il marocchino sarà regolarmente a disposizione per la sfida di Europa League di giovedì contro il Bologna. Se poi vorrà restare lì o cambiare casa, come spesso accade in questi casi, si capirà in un secondo momento. Da vedere, poi, se giocherà titolare: finora, a parte l'assenza con lo Stoccarda per la Coppa D'Africa, ha giocato sempre dal primo minuto saltando solo l'ultima mezzora proprio all'andata con il Bologna.