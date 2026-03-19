Roma, i convocati di Gasperini per la sfida contro il Bologna: ancora out Soulé

La decisione su Soulé

Per l'euroderby contro il Bologna la Roma dovrà fare ancora a meno di Soulé. L'argentino classe 2003 è ancora alle prese con la pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo dallo scorso 15 febbraio, in occasione della partita contro il Napoli. In conferenza stampa settimana scorsa Gasperini aveva dichiarato che il rientro di Soulé in campo è possibile che avvenga dopo la sosta per le nazionali in programma il weekend del 28-29 marzo.