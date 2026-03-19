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Roma, i convocati di Gasperini per la sfida contro il Bologna: ancora out Soulé

Gli uomini scelti per la partita del derby di Europa League in programma all'Olimpico. L'argentino ancora alle prese con la pubalgia
TagsRomaBolognaEuropa League
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Manca sempre meno alla sfida di ritorno del derby italiano in Europa League. Allo stadio Olimpico la Roma ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dall'1-1 maturato sette giorni fa al Dall'Ara. I giallorossi di Gasperini vogliono conquistare il pass ai quarti di finale, ma anche rialzarsi dall'ultima sconfitta maturata in campionato, contro il Como che ha fatto scivolare la Roma, complice anche il successo della Juventus, al sesto posto in classifica.

La decisione su Soulé

Per l'euroderby contro il Bologna la Roma dovrà fare ancora a meno di Soulé. L'argentino classe 2003 è ancora alle prese con la pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo dallo scorso 15 febbraio, in occasione della partita contro il Napoli. In conferenza stampa settimana scorsa Gasperini aveva dichiarato che il rientro di Soulé in campo è possibile che avvenga dopo la sosta per le nazionali in programma il weekend del 28-29 marzo. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

I convocati di Gasperini per Roma-Bologna

L'elenco dei ventuno giocatori a disposizione di Gasperini per Roma-Bologna, in programma allo stadio oggi, 19 marzo 2026, alle ore 21:00.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar 

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi 

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli 

Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Manca sempre meno alla sfida di ritorno del derby italiano in Europa League. Allo stadio Olimpico la Roma ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dall'1-1 maturato sette giorni fa al Dall'Ara. I giallorossi di Gasperini vogliono conquistare il pass ai quarti di finale, ma anche rialzarsi dall'ultima sconfitta maturata in campionato, contro il Como che ha fatto scivolare la Roma, complice anche il successo della Juventus, al sesto posto in classifica.

La decisione su Soulé

Per l'euroderby contro il Bologna la Roma dovrà fare ancora a meno di Soulé. L'argentino classe 2003 è ancora alle prese con la pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo dallo scorso 15 febbraio, in occasione della partita contro il Napoli. In conferenza stampa settimana scorsa Gasperini aveva dichiarato che il rientro di Soulé in campo è possibile che avvenga dopo la sosta per le nazionali in programma il weekend del 28-29 marzo. 

 

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