Koné si ferma di nuovo, c'è la lesione: quanto dovrà stare fuori e quali partire salterà

Koné si ferma di nuovo: c'è lesione

L'ex Borussia Moenchengladbach ha infatti subito una lesione del bicipite femorale della gamba destra, che altro non è se non una ricaduta della lesione accusata di recente. I tempi di recupero previsti per il giocatore sono di circa 4 settimane: salterà la sfida con il Lecce e quelle con l'Inter e il Pisa dopo la sosta per le nazionali. La data cerchiata in rosso nel calendario è sabato 18 aprile quando all'Olimpico Manu e compagni sfideranno l'Atalanta di Palladino in un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Intanto Koné ha già iniziato il programma riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico giallorosso, con l'obiettivo di tornare al più presto a disposizione di Gasperini.