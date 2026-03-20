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Koné si ferma di nuovo, c'è la lesione: quanto dovrà stare fuori e quali partire salterà

Gasperini dovrà rinunciare al centrocampista francese, ko al 20' del primo tempo del match dell'Olimpico tra Roma e Bologna in Europa League: come sta e i tempi di recupero
2 min
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ROMA - Piove sul bagnato in casa Roma. Gian Piero Gasperini dovrà infatti rinunciare a Manu Koné per i prossimi impegni dei giallorossi. Dopo il problema fisico accusato al 20' del primo tempo della gara contro il Bologna in Europa League, il centrocampista francese si è sottoposto, in data odierna (venerdì 20 marzo), agli esami strumentali di rito con esiti tutt'altro che confortanti.

Koné si ferma di nuovo: c'è lesione

L'ex Borussia Moenchengladbach ha infatti subito una lesione del bicipite femorale della gamba destra, che altro non è se non una ricaduta della lesione accusata di recente. I tempi di recupero previsti per il giocatore sono di circa 4 settimane: salterà la sfida con il Lecce e quelle con l'Inter e il Pisa dopo la sosta per le nazionali. La data cerchiata in rosso nel calendario è sabato 18 aprile quando all'Olimpico Manu e compagni sfideranno l'Atalanta di Palladino in un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Intanto Koné ha già iniziato il programma riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico giallorosso, con l'obiettivo di tornare al più presto a disposizione di Gasperini.

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