Malen e altri dieci: la Roma riparte dal suo bomber. Come i Friedkin pagheranno il riscatto

Il dado è tratto, le briglie sono sciolte, il destino in qualche modo si è già compiuto: il riscatto di Donyell Malen è considerato cosa fatta a Trigoria . Non ci sarà bisogno di riunioni presidenziali né di avviare focus group interni per decidere le sorti del calciatore che da solo (o quasi) ha fatto compiere all’attacco della Roma un enorme salto di qualità. Il ds Massara potrà dunque procedere con l’acquisto a titolo definitivo di un cartellino valutato in sede di contrattazione con l’Aston Villa 25 milioni di euro (dopo i 2 per il prestito semestrale); il riscatto sarebbe obbligatorio in caso di qualificazione alle coppe europee, ma non sarà necessaria l’ufficialità di un piazzamento tra le prime 6 perché Ryan Friedkin, nei giorni scorsi, avrebbe già dato il benestare della proprietà: ci è piaciuto, è dei nostri, procediamo.

Roma, la rivoluzione in attacco: come cambierà

Attorno a Malen sorgerà una Roma totalmente rivoluzionata negli uomini e nelle idee. El Shaarawy e Dybala sono destinati a salutare con la scadenza del contratto al 30 giugno e anche Pellegrini, senza una svolta nelle prossime settimane, si avvierebbe alla stessa conclusione. Pensate: con il risparmio sull’ingaggio lordo di questi tre profili, relativo a un solo anno, la Roma potrà pagare tutto il cartellino di Donny. A queste uscite andrebbero poi aggiunte quelle di Zaragoza, che secondo l’orientamento attuale non verrebbe riscattato neppure in caso di Champions e di Venturino, a rischio nonostante la quotazione da 7 milioni. Stando così le cose, tra giugno e luglio Massara ricostruirebbe l’intera batteria di attaccanti, ali e trequartisti, sondando il mercato delle occasioni (i parametri zero) ma anche piazzando dei colpi senza dimenticare la visione della proprietà, che nell’ultimo anno e mezzo ha speso più di 200 milioni per calciatori under 24. Friedkin vuole investire su acquisti alla Robinio Vaz, per intenderci.

Malen al top, lo dicono i numeri

Nel frattempo, tutti gli occhi restano puntati sull’ex Aston Villa, che stasera con l’Olanda sfiderà la Norvegia in amichevole: ha già segnato 7 gol in A (più uno in Europa), scalando una classifica marcatori sempre più povera di goleador. Basta pensare che Lautaro è ancora in vetta a quota 14 reti nonostante sia fermo da un mese e mezzo per infortunio. Malen è il calciatore con la media tiri più alta da dentro l’area di rigore nei primi cinque campionati europei. Ha infatti tentato la conclusione nei sedici metri conclusivi ben 38 volte, quindi 3,8 a partita. Staccato Harry Kane, secondo a 3,7, comincia a esserci una certa distanza anche tra lui e gli altri goleador del continente: dall’arrivo di Malen nella Capitale, Muriqi in Spagna ha viaggiato al ritmo di 3,4 a match, Undav in Bundesliga a 3,3, Joao Pedro in Inghilterra a 2,9. Estendendo il dato all’intera stagione, persino gente come Mbappé, Yamal e Haaland inseguono il calciatore che Gasp ha utilizzato da centravanti - all’Aston Villa lo utilizzavano spesso come ala - intravedendo in lui proprio questa straordinaria voracità sotto porta. Malen è una scheggia quando accelera e nel momento in cui si prepara al tiro: non ci pensa due volte, prende la mira e colpisce. A Roma, dove intende far crescere la figlia appena nata, tira in media una volta ogni 12 minuti, l’arco temporale che impiega la Terra a percorrere 21.600 km intorno al sole. Un’orbita stellare.