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Roma, infortunio per Wesley: ha già lasciato il ritiro con il Brasile. Le condizioni

Problema muscolare per l'esterno giallorosso, salterà l'amichevole contro la Croazia: ecco come sta
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Problemi fisici per Wesley, che interrompe anzitempo la sua esperienza con il Brasile. L’esterno della Roma ha infatti accusato un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro e a fare rientro in Italia.

Roma, infortunio con il Brasile per Wesley

La notizia, riportata da ESPN, priva la Seleçao di una pedina per il prossimo test contro la Croazia. Il giocatore era stato utilizzato nella gara precedente contro la Francia, restando in campo per buona parte dell’incontro, prima di avvertire un problema alla coscia destra nelle ore successive. Lo staff medico ha quindi deciso per il rientro anticipato, così da consentire ulteriori accertamenti direttamente a Trigoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

L'entità dell'infortunio e i tempi di recupero

In casa giallorossa si attende ora di capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, con l’obiettivo di rimetterlo a disposizione il prima possibile. L’attenzione è già rivolta al calendario: l’obiettivo della Roma è recuperarlo per la sfida di campionato contro l’Inter del 5 aprile, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni.

Wesley, i numeri stagionali con la Roma

Durante questa stagione Wesley ha saltato solo una gara per infortunio (una contrattura), lo scorso dicembre contro il Cagliari. Per il resto è stato quasi sempre a disposizione se non si contano le squalifiche. Per l'ex Flamengo 35 presenze, 4 gol e 2 assist tra tutte le competizioni finora.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Problemi fisici per Wesley, che interrompe anzitempo la sua esperienza con il Brasile. L’esterno della Roma ha infatti accusato un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro e a fare rientro in Italia.

Roma, infortunio con il Brasile per Wesley

La notizia, riportata da ESPN, priva la Seleçao di una pedina per il prossimo test contro la Croazia. Il giocatore era stato utilizzato nella gara precedente contro la Francia, restando in campo per buona parte dell’incontro, prima di avvertire un problema alla coscia destra nelle ore successive. Lo staff medico ha quindi deciso per il rientro anticipato, così da consentire ulteriori accertamenti direttamente a Trigoria.

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