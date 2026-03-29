Ndicka insieme a Doumbia "per la Roma": le foto inaspettate fanno impazzire i tifosi sui social

Una foto semplice, ma capace di far impazzire i tifosi. Il difensore della Roma Evan Ndicka ha condiviso sui social uno scatto insieme a Seydou Doumbia, ex attaccante giallorosso e connazionale ivoriano. Un’immagine che ha subito acceso l’entusiasmo dei sostenitori romanisti, tra nostalgia e curiosità.

Ndicka insieme a Doumbia su Instagram

Ndicka, oggi punto fermo della difesa della Roma e campione d’Africa con la Costa d’Avorio , ha voluto celebrare un legame che va oltre il campo: quello tra due giocatori uniti dalla stessa nazionale e, anche se in momenti diversi, dalla maglia giallorossa. Per molti tifosi, la presenza di Doumbia nello scatto ha rappresentato un tuffo nel passato. L’attaccante ivoriano arrivò alla Roma nel 2015 dopo aver segnato a raffica con il CSKA Mosca, ma la sua esperienza nella Capitale fu breve: appena 13 presenze e 2 gol, prima di ripartire per una lunga carriera in giro per l’Europa fino al ritiro nel 2021. Nonostante ciò, Doumbia è rimasto nel ricordo dei romanisti, anche per il suo percorso internazionale e per aver fatto parte della Costa d’Avorio vincitrice della Coppa d’Africa, proprio come Ndicka qualche anno dopo. E i commenti nostalgici si vedono eccome. “Ibarbo, Dombia e Gervinho: che trio”. E ancora: “Il Goat" oppure “il vero bomber che non abbiamo capito”. Tra ironia e affetto, lo scatto dimostra ancora una volta come nel calcio basti poco per riaccendere ricordi ed emozion