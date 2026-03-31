Roma, le parole di Gullit su Malen fanno capire perché il riscatto è scontato: "Ha tutto ed è una minaccia..."

"È sempre pericoloso, soprattutto in profondità ". Un endorsement importante, quello fatto da Ruud Gullit nei confronti di Malen. L'ex centrocampista olandese, pallone d'Oro nel 1987 quando vestiva la maglia del Milan , la Serie A la conosce molto bene. Ai microfoni di Rondo, nel corso di una trasmissione che commentava la nazionale olandese, ha espresso la sua sull'attaccante: " Alla Roma sta facendo molto bene . A volte succede che arrivi in un club, l’allenatore ti dà fiducia e all’improvviso tutto funziona. Forse è un giocatore che si adatta bene al calcio italiano, lo si vede spesso, una minaccia continua".

Gullit esalta Malen. Van der Vaart avverte: "Deve migliorare nella concretezza"

"Il suo gioco è tutto in profondità: tecnico, tiro potente, velocità… Alla fine contano i gol, ma in linea di principio ha tutto”. Gullit ha così esaltato l'attaccante. Malen è partito dal primo minuto come cenravanti in occasione della partita vinta dall'Olanda contro la Norvegia. Un alto ex nazionale olandese, van der Vaart, ha fatto un avvertimento al giocatore: "Deve migliorare nella concretezza. Se guardi le occasioni dell’Olanda contro la Norvegia, manca sempre qualcosa. Alla Roma è tutto immediato, boom, gol. Se hai quelle occasioni con la nazionale, devi segnarne almeno una”.

Malen-Roma: riscatto? Una formalità

Arrivato nel mercato invernale alla Roma, Malen in dodici partite giocate ha segnato otto gol, oltre a servire un assist. Il suo futuro sta prendendo sempre più forma. Il riscatto obbligatorio da 25 milioni (con la Champions o l’Europa League) sembra già scritto. Anche al di là del quarto posto. Perché la valutazione che accompagnava il suo arrivo dall’Aston Villa è già cresciuta grazie all’impatto devastante in giallorosso. E se un domani la Roma dovesse persino pensare a una cessione, potrebbe ricavare almeno una decina di milioni in più rispetto alla cifra del riscatto.