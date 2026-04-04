Inter-Roma, i convocati di Gasperini: torna finalmente Soulé, la lista completa
La Roma riabbraccia finalmente Matias Soulé. Dopo più di un mese d'assenza a causa della pubalgia, l'esterno argentino torna finalmente a disposizione di Gasperini, che lo ha inserito subito nella lista dei convocati per la sfida contro l'Inter al San Siro, in programma domenica 5 aprile alle 20:45. Nessuna sorpresa nelle altre scelte, con ancora tante assenze che pesano sullo sprint finale della Roma per centrare l'obiettivo quarto posto.
Inter-Roma, la lista completa dei convocati di Gasperini
PORTIERI: De Marzi, Gollini, Svilar
DIFENSORI: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
ATTACCANTI: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza