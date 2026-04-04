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Inter-Roma, i convocati di Gasperini: torna finalmente Soulé, la lista completa

Superati i problemi legati alla pubalgia, il giocatore argentino torna a disposizione del tecnico giallorosso: ecco tutte le scelte per la sfida al San Siro
2 min
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La Roma riabbraccia finalmente Matias Soulé. Dopo più di un mese d'assenza a causa della pubalgia, l'esterno argentino torna finalmente a disposizione di Gasperini, che lo ha inserito subito nella lista dei convocati per la sfida contro l'Inter al San Siro, in programma domenica 5 aprile alle 20:45. Nessuna sorpresa nelle altre scelte, con ancora tante assenze che pesano sullo sprint finale della Roma per centrare l'obiettivo quarto posto.

Inter-Roma, la lista completa dei convocati di Gasperini

PORTIERI: De Marzi, Gollini, Svilar 

DIFENSORI: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi 

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli 

ATTACCANTI: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

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