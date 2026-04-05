Robinio Vaz sorprende la Roma: cosa è successo a Trigoria durante la sosta

ROMA - C’è un’energia nuova che soffia forte sul nome di Robinio Vaz. Un vento di crescita, di consapevolezza, di ambizione. Due settimane di lavoro intenso, quasi feroce, sotto lo sguardo esigente di Gasperini durante la sosta: benzina pura per un ragazzo che adesso sembra aver cambiato marcia. Non è solo una questione di gambe, ma di testa. Vaz sta entrando, giorno dopo giorno, nei meccanismi tattici della squadra, assorbendo concetti, tempi e movimenti con una naturalezza che non passa inosservata. Le due prestazioni convincenti contro Bologna e Lecce non sono state episodi isolati, ma segnali chiari di un percorso in ascesa. Un trend positivo che il giovane attaccante vuole cavalcare senza esitazioni. Gasp osserva, valuta, studia. L’idea di lanciarlo titolare a San Siro ha preso forma nei suoi pensieri, segno di una fiducia che cresce. Ma il tecnico sa anche che le partite si decidono nei dettagli, negli equilibri sottili, e Vaz oggi può essere quell’arma imprevedibile capace di spaccare gli incontri a gara in corso.

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