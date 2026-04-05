Massara: "Gasperini per la Roma è una certezza. Il diritto di riscatto di Malen è presupposto perché possa restare"

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, torna il campionato di Serie A con il big match tra Inter e Roma . Prima della sfida di San Siro, ha parlato il direttore sportivo dei giallorossi Frederic Massara sulla questione del riscatto di Malen : "Esiste questo diritto, è un presupposto perché Malen possa rimanere nella Roma a lungo ". L'olandese, arrivato a gennaio, è diventato fin da subito un punto fermo della formazione di Gasperini andando a colmare una lacuna evidenziata nel girone d'andata: "Ha impattato sul campionato in una maniera clamorosa. Siamo felici possa essere con noi a lungo".

Massara: "Eliminazione dall'Europa League è un rammarico, ma Gasperini è eccezionale"

Massara nel pre partita ha parlato anche del futuro di Gasperini: "Sapevamo di dover ricominciare un ciclo. Siamo ripartiti con un allenatore eccezionale, che sta facendo ottime cose. Siamo molto contenti. Siamo anche contenti di essere in lotta per il quarto posto e confidiamo di poterci rimanere fino alla fine della stagione. Gasperini è una certezza". Sulla stagione finora pesa l'eliminazione dall'Europa League contro il Bologna, con la sconfitta nel ritorno ai supplementari: "L'eliminazione negli ottavi di Europa League è un rammarico per tutti, ma non avevamo obiettivi minimi per questa stagione".

Massara sull'Italia fuori dal Mondiale

Massara ha poi concluso il suo intervento parlando della sconfitta dell'Italia nella finale dei playoff di qualificazione al Mondiale: "In momento di criticità emergono situazioni taumaturgiche per risolvere questi problemi. Il calcio, come ogni altro ambito, è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Se saremo in grado di contemplare questi cambiamenti avremo più chance di non ritrovarci tra quattro anni a fare gli stessi discorsi".