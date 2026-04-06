Roma, le condizioni di Mancini dopo l'infortunio con l'Inter: quante gare salta

Infortunio Mancini: le condizioni e quante gare salta

Gli esami ai quali è stato sottoposto il difensore, sostituito per infortunio all'intervallo nel match del 'Meazza', hanno infatti evidenziato una lesione all’adduttore destro. Uno stop di 2-3 settimane è previsto per Mancini, che dovrebbe dunque il match casalingo di venerdì prossimo (10 aprile) contro il Pisa, quella di sabato 18 aprile contro l'Atalanta (sempre all'Olimpico) e forse anche la trasferta sul campo del Bologna (sabato 25 aprile).

Il calendario della Roma fino a fine campionato

Un'assenza pesante per la Roma quella di Mancini, che contro l'Inter aveva segnato la rete del momentaneo 1-1 e la cui uscita dal campo si è poi fatta sentire nella difesa giallorossa, travolta dai nerazzurri di Chivu nella seconda parte del match. Il difensore punterà a tornare in campo a maggio per il rush finale del campionato, che vedrà la squadra di Gasperini (ora sesta in classifica) chiudere il proprio cammino ospitando la Fiorentina, facendo visita al Parma (10 maggio) e infine al Verona dopo il derby 'casalingo contro la Lazio.