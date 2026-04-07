La Roma e l'incubo sesto posto: da Gasperini a Di Francesco, c'è un dato che sconcerta i tifosi

ROMA - Cambiano gli uomini in panchina, si alternano idee, filosofie e promesse. Ma la sostanza resta immobile, quasi cristallizzata nel tempo. La Roma, arrivata alla trentunesima giornata, è ancora lì: stessi punti, stessa posizione, stessi interrogativi. Un déjà-vu che sa di occasione mancata, di ciclo mai davvero aperto. Negli ultimi anni si sono avvicendati tecnici diversi per storia, carattere e visione, ma il risultato non è mai cambiato davvero. Il nodo è più profondo, strutturale, e porta dritto alla costruzione della rosa.