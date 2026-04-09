Roma, contatti continui tra Gasperini e i Friedkin: c’è la volontà comune di rivoluzionare la rosa

Rivoluzione Roma, cosa vogliono fare i Friedkin

Dan e Ryan sanno perfettamente che il prossimo sarà un anno importante, è quello del centenario e, probabilmente, anche quello in cui il nuovo stadio sarà finalmente qualcosa di concreto. Sanno altrettanto perfettamente che rivoluzionare la rosa sarà un atto dispendioso, in termini economici e tecnici. Ma è arrivato il momento di farlo, non si tireranno indietro. Quindi: da una parte la proprietà è pienamente consapevole che restano 7 partite alla fine della stagione ed è fondamentale fare bene e chiudere il più in alto possibile. Allo stesso tempo, i Friedkin e Gasperini sono completamente allineati sul fatto che, per uscire da questo ciclo di quinti e sesti posti, sia indispensabile cambiare il nucleo della squadra e apportare modifiche significative alla rosa per la prossima stagione. Se poi arrivasse il quarto posto sarebbe ancora meglio… Ma non sarà il piazzamento in classifica a cambiare la loro volontà.