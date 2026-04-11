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sabato 11 aprile 2026
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 Gasperini e Ranieri, c'è di mezzo la Roma

Leggi il commento dopo il botta e risposta tra il tecnico e il senior advisor giallorosso
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRanieriGasperini
Roma

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Da ieri sera non sarà più possibile far finta di niente. Si era ipotizzato questo o quello di poco sereno, si era raccontato che qualcosa tra l’allenatore e alcuni rappresentanti della società scricchiolasse oppure che le cose a Trigoria non fossero tutte rose e fiori. Tutto smentito, tutto negato. Adesso, però, non sarà più possibile far finta di niente. Da settimane, se non da mesi, si parlava di incomprension

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