 Gasperini e Ranieri, c'è di mezzo la Roma

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Da ieri sera non sarà più possibile far finta di niente. Si era ipotizzato questo o quello di poco sereno, si era raccontato che qualcosa tra l’allenatore e alcuni rappresentanti della società scricchiolasse oppure che le cose a Trigoria non fossero tutte rose e fiori. Tutto smentito, tutto negato. Adesso, però, non sarà più possibile far finta di niente. Da settimane, se non da mesi, si parlava di incomprension
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