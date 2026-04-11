Roma, le speranze Champions sono ancora vive 

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Ripartite da Malen. La Roma nelle prossime sei partite può tentare la scalata al quarto posto, al quale con la vittoria di ieri si è riavvicinata molto. Ieri la tripletta del centravanti olandese in 49 minuti ha confermato che la squadra è viva e che tra tanti acquisti inutili (come ha sottolineato sabato
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