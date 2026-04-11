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sabato 11 aprile 2026
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Roma, le speranze Champions sono ancora vive 

Leggi il commento sulla corsa dei giallorossi di Gasperini al quarto posto
Guido D'Ubaldo
1 min
TagsRomamalen
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Ripartite da Malen. La Roma nelle prossime sei partite può tentare la scalata al quarto posto, al quale con la vittoria di ieri si è riavvicinata molto. Ieri la tripletta del centravanti olandese in 49 minuti ha confermato che la squadra è viva e che tra tanti acquisti inutili (come ha sottolineato sabato

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