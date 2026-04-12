Malen, l'unico che mette d'accordo Ranieri e Gasperini: dalla fede ai figli, dai blitz a Parigi per la moda a Tik Tok, i suoi segreti

La definizione forse più bella di Donyell Malen l’ha data il New York Times : «È uno dei cubi di Rubik del calcio europeo. A 25 anni nessuno è ancora riuscito a decifrarlo del tutto. Il prossimo a provarci sarà Emery». Anche l’allenatore dell’Aston Villa non ce l'ha fatta: qualche incastro sì, ma i colori giusti, tutti insieme, mai arrivati. A Gian Piero Gasperini, invece, è bastata una telefonata: «Vieni e ti faccio fare la punta centrale». Poi, tutto il resto. Malen, l'unico che mette davvero d'accordo tutti a Trigoria, ha fatto i bagagli, in due giorni ha lasciato l’Inghilterra e trovato casa a Roma.

Figli Malen, quanti sono e come si chiamano

Mica per modo di dire: riservatissimo - cede giusto a qualche Tik Tok della moglie - è stato poco tempo in hotel prima di scegliere una villa a Casal Palocco. Tre figli, la quarta era in arrivo (è nata a febbraio) ma quasi nessuno sapeva. Troppo discreti, oltre che molto molto religiosi, i Malen, per raccontare dell’arrivo di Shiloh prima che fosse tra le braccia di mamma e papà. Si chiama come la prima figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt (20 anni), i tre fratelli (London Felipe Lou, detto Lonnie, Adonis e Zlon) l’aspettavano a braccia aperte così come i genitori che in passato avevano dovuto fare i conti con una gravidanza, la prima, molto complicata. La vita, d’altronde, non ha fatto sconti a Malen: cresciuto in una fattoria, quando non poteva giocare in giardino per il troppo freddo convinceva il nonno a farlo palleggiare in salotto. La mamma faceva la tassista di notte per portarlo al campo di giorno: il ragazzo è cresciuto così e anche oggi, che ha la moda come passione (Parigi tappa di famiglia, Chanel il brand preferito) così come le auto di lusso, la moglie e i bambini sono la priorità.

Il selfie virale

Una passeggiata al supermercato, un’altra nel negozio di giocattoli, il parco: a Roma ha riscoperto il valore delle piccole cose. Ai tifosi non dice mai di no: il selfie mentre faceva la spesa è diventato virale, ma anche venerdì notte, dopo la prima tripletta con la Roma, è rimasto fuori l’Olimpico solo per fare foto. Ha portato il pallone a casa dai bambini, i compagni gli hanno dedicato un applauso, la moglie Delisha Chanayla, convertita pochi anni fa, che per mettere al mondo il primo figlio ha rischiato la vita, ha invece ringraziato Dio. Lei e Malen sono insieme da 10 anni, Londra la città che li ha fatti innamorare e in cui, in futuro, volevano crescere la famiglia. Adesso chissà.

Malen sarà riscattato dalla Roma

Malen sarà riscattato a fine stagione e continuerà la sua avventura in un club che gli ha ridato speranze e sogni. Lui, finora, ha ricambiato con 11 gol in 14 partite, una dedizione totale al gruppo (anche fuori dal campo, vedi i consigli a Rensch o il forte legame con Svilar e la moglie) e un impegno in allenamento che ha alzato di molto il livello di compagni. Sta a vedere che stavolta il cubo si completa…