Friedkin e il confronto con Exor: dal 2020 ha versato quasi il doppio senza mai giocare la Champions 

La spesa dei Friedkin

Come ricordavamo, con la nuova proprietà sono arrivati 62 calciatori in 6 stagioni, con una spesa di 458 milioni per arrivare tre volte al 6° posto, una al 7° e una al 5°. Oltre alle risorse destinate ai cartellini, Friedkin ha versato 199 milioni per acquistare il club da Pallotta e con esso pure i debiti per un’operazione da 591 milioni. Dopo due anni, vari rastrellamenti e un’Opa, la proprietà ne ha tirati fuori altri 37 per detenere il 100% delle azioni, uscendo dalla borsa. Anziché ignorarli, Friedkin i debiti li ha affrontati di petto coprendo le perdite di gestione. Così ha versato 824 milioni in ricapitalizzazioni, dai 163 del 2020-21 ai 50 più recenti, in tranche da 206, 233, 90 e 82 di stagione in stagione. Nello stesso periodo di tempo, Exor ha messo nella Juve 446 milioni, Krause nel Parma 438 e gli Hartono nel Como 370, giusto per citare tre esempi in Serie A. Mentre elargiva, Friedkin metteva pure delle toppe. Come ha fatto con l’Uefa, impegnandosi a registrare un deficit massimo di 60 milioni a fine 2026. Visti i 185 di perdite nel 2020-21 e i 219 nel 2021-22, non si trattava di un obiettivo facile; ma la perdita è scesa a 103 nel 2022-23, a 81 nel 2023-24 e a 54 nel 2024-25. La leva del risparmio si aziona abbassando prima di tutto il costo del lavoro e questo sta avvenendo con una certa continuità, considerando che il club partiva da un monte ingaggi da 202 milioni lordi e adesso è tra i 130 e i 140, con la prospettiva di avvicinarsi a 100 entro settembre. Nel frattempo, il proprietario continua a chiedere autosufficienza finanziaria ma si dice pronto a mettere un altro miliardo per lo stadio a Pietralata. Anche per questa ragione sono tornate di moda le plusvalenze dopo anni in cui la società ha comprato a tanto e ha venduto generalmente male. Di conseguenza, è cambiata la rotta del mercato: Dan adesso autorizza acquisti di livello solo per calciatori con meno di 24 anni, target per il quale negli ultimi due anni e mezzo sono stati investiti oltre 200 milioni. Un esempio pratico: 25 milioni sono stati spesi per Robinio Vaz (arrivato a 18 anni) e non per Raspadori (26 anni) e uno come Malen, che ne ha compiuti 27, è stato preso con il diritto di riscatto per testare la sua efficacia prima di un impegno a lungo termine.