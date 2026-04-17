Friedkin e il confronto con Exor: dal 2020 ha versato quasi il doppio senza mai giocare la Champions
Chiunque abbia costruito un pezzo alla volta la propria fortuna inorridisce all’idea di sperperare dei soldi. Dan Friedkin, con un patrimonio stimato da Forbes in 11,3 miliardi di dollari, fa parte della categoria dei “self made man” e il miliardo abbondante che ha investito fin qui nella Roma rappresenta un conto da chiudere. Come? Frequentando abitualmente la Champions e avvicinandosi allo scudetto. Mentre si godono l’impero che hanno costruito tra le Toyota, i film di successo, gli alberghi di lusso e la nuova galassia sportiva di cui fa parte pure l’Everton, Dan e suo figlio Ryan si ripetono spesso che se De Laurentiis con il Napoli ha conquistato due volte il tricolore coi bilanci in utile e 3,5 miliardi di ricavi in 20 anni non c’è ragione economica per cui la Roma non possa ambire a obiettivi simili.
La spesa dei Friedkin
Come ricordavamo, con la nuova proprietà sono arrivati 62 calciatori in 6 stagioni, con una spesa di 458 milioni per arrivare tre volte al 6° posto, una al 7° e una al 5°. Oltre alle risorse destinate ai cartellini, Friedkin ha versato 199 milioni per acquistare il club da Pallotta e con esso pure i debiti per un’operazione da 591 milioni. Dopo due anni, vari rastrellamenti e un’Opa, la proprietà ne ha tirati fuori altri 37 per detenere il 100% delle azioni, uscendo dalla borsa. Anziché ignorarli, Friedkin i debiti li ha affrontati di petto coprendo le perdite di gestione. Così ha versato 824 milioni in ricapitalizzazioni, dai 163 del 2020-21 ai 50 più recenti, in tranche da 206, 233, 90 e 82 di stagione in stagione. Nello stesso periodo di tempo, Exor ha messo nella Juve 446 milioni, Krause nel Parma 438 e gli Hartono nel Como 370, giusto per citare tre esempi in Serie A. Mentre elargiva, Friedkin metteva pure delle toppe. Come ha fatto con l’Uefa, impegnandosi a registrare un deficit massimo di 60 milioni a fine 2026. Visti i 185 di perdite nel 2020-21 e i 219 nel 2021-22, non si trattava di un obiettivo facile; ma la perdita è scesa a 103 nel 2022-23, a 81 nel 2023-24 e a 54 nel 2024-25. La leva del risparmio si aziona abbassando prima di tutto il costo del lavoro e questo sta avvenendo con una certa continuità, considerando che il club partiva da un monte ingaggi da 202 milioni lordi e adesso è tra i 130 e i 140, con la prospettiva di avvicinarsi a 100 entro settembre. Nel frattempo, il proprietario continua a chiedere autosufficienza finanziaria ma si dice pronto a mettere un altro miliardo per lo stadio a Pietralata. Anche per questa ragione sono tornate di moda le plusvalenze dopo anni in cui la società ha comprato a tanto e ha venduto generalmente male. Di conseguenza, è cambiata la rotta del mercato: Dan adesso autorizza acquisti di livello solo per calciatori con meno di 24 anni, target per il quale negli ultimi due anni e mezzo sono stati investiti oltre 200 milioni. Un esempio pratico: 25 milioni sono stati spesi per Robinio Vaz (arrivato a 18 anni) e non per Raspadori (26 anni) e uno come Malen, che ne ha compiuti 27, è stato preso con il diritto di riscatto per testare la sua efficacia prima di un impegno a lungo termine.