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lunedì 20 aprile 2026
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La curiosa scelta su Ranieri all’Olimpico: inquadrato dalle tv ma non dai maxischermi. Ecco il motivo

Il senior advisor era in tribuna per Roma-Atalanta, ma non è stato inquadrato sui tabelloni
Giorgio Marota
3 min
TagsRanieriRomaGasperini
Roma

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A Trigoria non c’è stato nessun confronto e continuerà a non esserci fino alla fine della stagione. A meno che Friedkin non salirà su un aereo per raggiungere Trigoria. Il presidente ha avuto modo di informarsi circa la contesa tra allenatore e senior advisor, al momento però ha deciso di non intervenire e il silenzio degli ultimi nove giorni lascia immaginare che non arriveranno né comunicati né parole pubbliche da qui alla fine del campionato. In questi giorni non si è isolato soltanto Gasp. Anche Ranieri, dopo lo strappo pubblico di venerdì scorso, si è allontanato dai riflettori.

Ranieri e Massara sempre insieme

Sabato sera il consulente di Friedkin era presente allo stadio insieme alla figlia e si è accomodato in tribuna accanto al ds Massara, che prima dell’incontro ha provato a stemperare le tensioni con delle dichiarazioni concilianti. La coppia continua ad andare molto d’accordo e questo denota la profondità della spaccatura tra loro e il tecnico, nata da questioni di mercato e consolidatasi nei mesi fino alle incomprensioni sulla gestione degli infortuni. Contro la Dea Ranieri è stato inquadrato più volte dalle telecamere dell’Olimpico, ma la sua immagine è andata in onda soltanto in televisione.

Ranieri non inquadrato: i motivi

I tifosi a casa hanno dunque potuto osservare, senza cogliere particolari segnali, le espressioni del volto di Claudio a inizio gara e dopo il gol del pareggio di Hermoso, mentre i maxischermi dello stadio mostravano solo la schermata del risultato. Una scelta ben precisa della Roma. Il club ha voluto evitare pericolose reazioni di pancia, come ad esempio i fischi: avrebbero fatto rumore, soprattutto dopo gli applausi riservati a Gasperini durante la lettura delle formazioni.

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