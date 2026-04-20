Roma, i precedenti fanno paura: cosa si verifica ogni anno dal 2019

L'ultima Champions con Di Francesco

L’ultima stagione in cui i giallorossi hanno partecipato alla competizione più prestigiosa è la 2018-19, quella che ha visto l’accavallemento tra Di Francesco (esonerato proprio dopo l’eliminazione dal torneo, agli ottavi col Porto) e Ranieri, in quel momento al secondo dei tre ritorni in panchina nella sua carriera romanista. In quella stagione, dopo 33 giornate, la Roma aveva collezionato 55 punti. Nel 2019-20 e nel 2020-21 Fonseca è arrivato rispettivamente a 57 e 55. Nel 2021-22, al termine del 33° turno, Mourinho ne aveva 58. Stesso score del 2022-23 e del 2023-24, quest’ultima la stagione in cui a José è subentrato De Rossi. Un anno fa, di questi tempi, Ranieri inseguiva disperatamente il 4° posto (gli è sfuggito per un punto) a 57, avendo ritrovato la rotta dopo il naufragio con Juric.

Gasperini in linea con i predecessori

Oggi Gasp è a 58, quindi in linea con tutti i suoi predecessori. In queste ultime otto stagioni la Roma è arrivata tre volte in semifinale di Europa League, una volta in finale e in una circostanza ha sollevato al cielo un trofeo, la Conference del 2022 con lo Special One alla guida. In Europa ha sempre fatto strada giocando almeno una partita delle fasi a eliminazione diretta, in campionato però il traguardo principe è sempre sfuggito. Gasperini ha altre cinque partite per provare a invertire la rotta.