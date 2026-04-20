Roma, i precedenti fanno paura: cosa si verifica ogni anno dal 2019
Sui social c’è chi l’ha definito ironicamente “The TRoman Show”, citando il famosissimo film con protagonista Jim Carrey, dedicato al racconto di un uomo che non si accorge di essere il protagonista di un grande reality televisivo incentrato sulla propria vita. L’eterna fiction giallorossa è l’orizzonte della Champions League, un obiettivo perennemente dichiarato ma all’apparenza complicatissimo - se non impossibile - da raggiungere da quando Friedkin è alla presidenza del club.
L'ultima Champions con Di Francesco
L’ultima stagione in cui i giallorossi hanno partecipato alla competizione più prestigiosa è la 2018-19, quella che ha visto l’accavallemento tra Di Francesco (esonerato proprio dopo l’eliminazione dal torneo, agli ottavi col Porto) e Ranieri, in quel momento al secondo dei tre ritorni in panchina nella sua carriera romanista. In quella stagione, dopo 33 giornate, la Roma aveva collezionato 55 punti. Nel 2019-20 e nel 2020-21 Fonseca è arrivato rispettivamente a 57 e 55. Nel 2021-22, al termine del 33° turno, Mourinho ne aveva 58. Stesso score del 2022-23 e del 2023-24, quest’ultima la stagione in cui a José è subentrato De Rossi. Un anno fa, di questi tempi, Ranieri inseguiva disperatamente il 4° posto (gli è sfuggito per un punto) a 57, avendo ritrovato la rotta dopo il naufragio con Juric.
Gasperini in linea con i predecessori
Oggi Gasp è a 58, quindi in linea con tutti i suoi predecessori. In queste ultime otto stagioni la Roma è arrivata tre volte in semifinale di Europa League, una volta in finale e in una circostanza ha sollevato al cielo un trofeo, la Conference del 2022 con lo Special One alla guida. In Europa ha sempre fatto strada giocando almeno una partita delle fasi a eliminazione diretta, in campionato però il traguardo principe è sempre sfuggito. Gasperini ha altre cinque partite per provare a invertire la rotta.