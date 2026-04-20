Rensch, è ansia rosa: oggi gli esami al flessore

Sono ore sospese quelle che accompagnano Rensch verso il verdetto degli esami strumentali. Il campo ha parlato, ma ora tocca agli esami chiarire fino in fondo i contorni di un infortunio che rischia di pesare come un macigno sul suo finale di stagione. L’esterno olandese si è fermato a dieci minuti dalla fine della sfida contro l’Atalanta per un problema al flessore: segnali inequivocabili, segnali che non promettono nulla di buono. Lo staff medico teme una lesione, uno scenario che – se confermato – potrebbe chiudere in anticipo il sipario sulla stagione del classe 2003.