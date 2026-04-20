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Rensch, è ansia rosa: oggi gli esami al flessore

L’esterno olandese si è fermato a dieci minuti dalla fine della sfida contro l’Atalanta. Intanto, è tutto pronto per il rientro di Wesley
Jacopo Aliprandi
2 min
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Sono ore sospese quelle che accompagnano Rensch verso il verdetto degli esami strumentali. Il campo ha parlato, ma ora tocca agli esami chiarire fino in fondo i contorni di un infortunio che rischia di pesare come un macigno sul suo finale di stagione. L’esterno olandese si è fermato a dieci minuti dalla fine della sfida contro l’Atalanta per un problema al flessore: segnali inequivocabili, segnali che non promettono nulla di buono. Lo staff medico teme una lesione, uno scenario che – se confermato – potrebbe chiudere in anticipo il sipario sulla stagione del classe 2003.

Tutto pronto per il ritorno di Wesley

La buona notizia, se così si può chiamare, è il ritorno di Wesley, pronto a riprendersi la fascia nel momento più caldo della stagione. Eppure, nella serata contro la Dea, Rensch aveva dato segnali incoraggianti.

Una prova viva, reattiva, culminata con l’assist di testa per il gol del pareggio firmato da Hermoso. La sua resta una stagione dai contorni irregolari, fatta di accelerazioni improvvise e frenate brusche. Alti e (tanti) bassi, come un’altalena che non ha mai davvero trovato equilibrio.

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