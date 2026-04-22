Da Dybala a Cristante e Pellegrini, la decisione dei Friedkin sui rinnovi della Roma: per ora nessuna firma 

ROMA - I rinnovi sono in stand-by. La crisi di risultati del mese di marzo, che ha preceduto quella interna deflagrata con lo sfogo di Ranieri, ha di fatto congelato ogni ragionamento in essere sui prolungamenti di contratto: sia su quelli a scadenza immediata - Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy - sia per quanto riguarda Mancini e Cristante, entrambi con un orizzonte temporale fissato al 2027. La proprietà ha fatto arrivare alla dirigenza un messaggio inequivocabile: nessun nuovo accordo potrà essere sottoscritto prima di capire quale obiettivo verrà raggiunto dal gruppo alla fine di maggio e nessuna firma sarà messa nero su bianco prima che vi sia chiarezza su ruoli e prospettive.