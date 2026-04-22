Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Da Dybala a Cristante e Pellegrini, la decisione dei Friedkin sui rinnovi della Roma: per ora nessuna firma 

La strategia del club giallorosso sui calciatori in scadenza: tutto congelato
Giorgio Marota
2 min
TagsRomaFriedkinrinnovi
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - I rinnovi sono in stand-by. La crisi di risultati del mese di marzo, che ha preceduto quella interna deflagrata con lo sfogo di Ranieri, ha di fatto congelato ogni ragionamento in essere sui prolungamenti di contratto: sia su quelli a scadenza immediata - Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy - sia per quanto riguarda Mancini e Cristante, entrambi con un orizzonte temporale fissato al 2027. La proprietà ha fatto arrivare alla dirigenza un messaggio inequivocabile: nessun nuovo accordo potrà essere sottoscritto prima di capire quale obiettivo verrà raggiunto dal gruppo alla fine di maggio e nessuna firma sarà messa nero su bianco prima che vi sia chiarezza su ruoli e prospettive.

 

 

Il lavoro di Massara

La Champions, inevitabilmente, renderebbe tutto più semplice. Di sicuro Massara non ha smesso di lavorare sul tavolo dei prolungamenti. Le trattative con Mancini e Cristante erano state di fatto chiuse prima dello stop della proprietà. Mentre quella con Pellegrini, il più vicino alla permanenza tra i quattro che potrebbero salutare la Roma il 1° luglio, non potrà avanzare finché a Trigoria si respirerà questo clima di incertezza legato ai risultati e ai rapporti interni. Friedkin non ammette eccezioni: dopo il pesante ko con l’Inter ha messo tutti in discussione, a parte Gasperini.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, buone notizie per GasperiniSprint Dybala

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS