Da Dybala a Cristante e Pellegrini, la decisione dei Friedkin sui rinnovi della Roma: per ora nessuna firma
ROMA - I rinnovi sono in stand-by. La crisi di risultati del mese di marzo, che ha preceduto quella interna deflagrata con lo sfogo di Ranieri, ha di fatto congelato ogni ragionamento in essere sui prolungamenti di contratto: sia su quelli a scadenza immediata - Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy - sia per quanto riguarda Mancini e Cristante, entrambi con un orizzonte temporale fissato al 2027. La proprietà ha fatto arrivare alla dirigenza un messaggio inequivocabile: nessun nuovo accordo potrà essere sottoscritto prima di capire quale obiettivo verrà raggiunto dal gruppo alla fine di maggio e nessuna firma sarà messa nero su bianco prima che vi sia chiarezza su ruoli e prospettive.
Il lavoro di Massara
La Champions, inevitabilmente, renderebbe tutto più semplice. Di sicuro Massara non ha smesso di lavorare sul tavolo dei prolungamenti. Le trattative con Mancini e Cristante erano state di fatto chiuse prima dello stop della proprietà. Mentre quella con Pellegrini, il più vicino alla permanenza tra i quattro che potrebbero salutare la Roma il 1° luglio, non potrà avanzare finché a Trigoria si respirerà questo clima di incertezza legato ai risultati e ai rapporti interni. Friedkin non ammette eccezioni: dopo il pesante ko con l’Inter ha messo tutti in discussione, a parte Gasperini.