Gasperini: "Ho delle idee su come alzare il livello della Roma". Poi la gag con il giornalista: "Non siamo mica morti..."

Sorride, finalmente, Gian Pieno Gasperini . Con i tre punti di Bologna la Roma continua a credere nel sogno Champions e, intanto, spinge anche per l'Europa League. Non poco, visto tutto quello che è successo in questa settimana: "Crediamo di poter vincere ogni partita - dice Gasp sollevato -. Nel primo tempo bene, nel secondo un po' di fatica, ma già pensiamo alla prossima gara. Non è stato difficile fare gruppo, questi ragazzi sono sempre stati compatti, quando riusciamo a recuperare qualche giocatore è evidente che siamo anche più competitivi. Fuori Trigoria settimana movimentata, dentro come sempre. Malen ha alzato il livello del gioco , alcune assenze hanno pesato, ma cercheremo di recuperare quello che ci è un po' mancato in queste ultime partite". Bene anche El Aynaoui : "Fino alla Coppa d'Africa ha fatto bene, sicuramente quello che è successo con il Marocco l'ha pagato. Ma è un ragazzo sano, positivo, ha speso tante energie con la nazionale ma sta facendo bene". Di nuovo, a Dazn, si torna a parlare, però, di aspetti diversi dal calcio giocato. E Gasp chiarisce: "Al centro della Roma ci sono società e i tifosi, io sono professionista che si occupa della parte tecnica. Ringrazio la società che mi ha sempre dimostrato grande fiducia e voglia di farmi lavorare con la Roma. Mi preoccupo di questo e non di altre cose. La società è potente, può fare grande cose, io mi auguro di poter dare il mio contributo".

Gasperini, tutte le parole in conferenza stampa

"Nel secondo tempo abbiamo un po' faticato, forse perché era la prima volta che giocavamo di pomeriggio e dovevamo tenerne conto. Malen? Non avevo dubbi che il giocatore potesse far bene, anche se una cosa è il video, un'altra vederla dal vivo. Mi dispiace per le assenze che abbiamo avuto, ma la squadra non ha mai mollato. Abbiamo pagato la doppia trasferta di Como e Genoa, ma il problema non sono stati i problemi muscolari, questo va ribadito". Così Gasperini in conferenza. Sul mercato, il tecnico svela: "Ho delle idee su come alzare il livello e la forza di questa squadra, ma se ho delle responsabilità tecniche è giusto avere credibilità e che io venga soddisfatto".

Gasperini e la battuta con il giornalista a Bologna

Infine, ultima domanda: a Gasp viene chiesto se la Roma, con Malen dall'inizio, sarebbe andata facilmente in Champions. Gasperini sorride: "È difficile dirlo, sarei stato contento di avere meno infortuni. Ma non siamo mica morti... Vedremo a fine maggio". Risate in sala stampa. Ma l'allenatore della Roma era serissimo.