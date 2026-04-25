Tre mesi dopo, Paulo Dybala torna in campo: cosa è successo a Bologna

Rebus futuro, ma per Dybala ora c'è solo la Roma

Dybala, adesso, è concentrato solo sulla Roma e sul suo pieno recupero. A Bologna è entrato in attacco con Robinio Vaz, la corsa è apparsa fluida, ed era la priorità. Al resto penserà nei prossimi giorni, così come a dove sarà la prossima stagione. C'è un'Europa, più o meno prestigiosa che sia, da conquistare.