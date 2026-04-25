Tre mesi dopo, Paulo Dybala torna in campo: cosa è successo a Bologna
Per l'assalto alla Champions - o, in secondo ordine, all'Europa League - la Roma può contare su Paulo Dybala. Al minuto 76 della partita contro il Bologna torna in campo l'argentino che, complice una (ritardata) operazione al ginocchio non si vedeva da 25 gennaio contro il Milan. Esattamente tre mesi dopo, quindi, la Roma ritrova il suo giocatore più forte. Dybala è entrato al posto di Malen, con cui presto giocherà in coppia, ed è stato accolto dall'applauso dei tifosi ospiti presenti al Dall'Ara.
Rebus futuro, ma per Dybala ora c'è solo la Roma
Dybala, adesso, è concentrato solo sulla Roma e sul suo pieno recupero. A Bologna è entrato in attacco con Robinio Vaz, la corsa è apparsa fluida, ed era la priorità. Al resto penserà nei prossimi giorni, così come a dove sarà la prossima stagione. C'è un'Europa, più o meno prestigiosa che sia, da conquistare.