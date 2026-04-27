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lunedì 27 aprile 2026
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Dybala e Malen, la coppia d’oro della Roma per il rush finale che vale la Champions

Dybala e Malen, la coppia d’oro della Roma per il rush finale che vale la Champions

Gasperini potrebbe ritrovare un tandem incredibile per le ultime partite della stagione: il commento di Guido D'Ubaldo
Guido D'Ubaldo
1 min
TagsRomaDybalamalen
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

A quattro giornate dalla fine del campionato la Roma ritrova i suoi gioielli. Nel rush finale per un posto nell’Europa che conta Dybala e Malen possono tornare a giocare insieme. Sabato a Bologna si sono dati il cambio, quando Paulo è tornato in campo, dopo la lunga assenza per l’infortunio al ginocchio, ha preso il posto dell’olandese. Si erano appena conosciuti quando Malen arrivò verso la fi

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