Dybala e Malen, la coppia d’oro della Roma per il rush finale che vale la Champions

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A quattro giornate dalla fine del campionato la Roma ritrova i suoi gioielli. Nel rush finale per un posto nell’Europa che conta Dybala e Malen possono tornare a giocare insieme. Sabato a Bologna si sono dati il cambio, quando Paulo è tornato in campo, dopo la lunga assenza per l’infortunio al ginocchio, ha preso il posto dell’olandese. Si erano appena conosciuti quando Malen arrivò verso la fi
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