Gasperini al comando, sia fatta la sua volontà

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Dopo giorni e notti di chiacchiere, indiscrezioni, rivelazioni, ricostruzioni, scoop in esclusiva o presunti tali, comunicati, sorrisi e polemiche, la parola è tornata al campo. Primo atto della Roma PR, post Ranieri (vietato pensare a public relations, a Trigoria…), e fa un po’ effetto pensare che solo pochi mesi fa eravamo qui a celebrare con enfasi la Roma del MAGARA, Massara-Gasperini e appunto Ranieri. Il calcio ci mette un attimo a cancellare uomini,
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