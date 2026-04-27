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lunedì 27 aprile 2026
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Gasperini al comando, sia fatta la sua volontà© LAPRESSE

Gasperini al comando, sia fatta la sua volontà

La prima a Bologna del post Ranieri è andata bene nel segno di Malen: ora è tutto in mano all'allenatore
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRomaGasperini
Roma

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Dopo giorni e notti di chiacchiere, indiscrezioni, rivelazioni, ricostruzioni, scoop in esclusiva o presunti tali, comunicati, sorrisi e polemiche, la parola è tornata al campo. Primo atto della Roma PR, post Ranieri (vietato pensare a public relations, a Trigoria…), e fa un po’ effetto pensare che solo pochi mesi fa eravamo qui a celebrare con enfasi la Roma del MAGARA, Massara-Gasperini e appunto Ranieri. Il calcio ci mette un attimo a cancellare uomini,

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