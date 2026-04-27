Il travolgente discorso motivazionale dell'ex centrocampista della Roma prima del Clasico: lo riconoscete?

Gago, la carica che funziona: vittoria per 1-0 nel Clasico

Gago è stato ripreso dal proprio club mentre caricava la sua squadra prima della partita poi vinta 1-0 grazie a un gol al quarto d'ora di Juan Martín Lucero su assist di Lucas Barrera: "Giocate la palla con la testa. Vi voglio autorevoli e che usiate la testa: quando esultate, quando ci sarà da soffrire. Voglio vedere che vi divertite a giocare. Giocate, giocate, giocate! Insieme fino alla fine. Andiamo!", il grido di battaglia di Gago, che ha fatto sollevare un boato all'interno dello spogliatoio.

Gago, i numeri con la Roma di Luis Enrique

Arrivato dal Real Madrid alla Roma nell'estate del 2011, con la formula del prestito oneroso, Gago ha totalizzato 32 presenze, realizzato un gol (all'Olimpico contro il Lecce) e offerto tre assist con la maglia giallorossa. Con Luis Enrique in panchina, prima di fare ritorno al Real che lo ha poi ceduto a titolo definitivo al Valencia. Oggi quarantenne, Gago ha intrapreso la carriera di allenatore dal 2021: ha guidato l'Aldosivi, il Racing, il Chivas, il Boca Juniors e il Necaxae. Dallo scorso 21 marzo è subentrato alla guida dell'Universidad Católica.

Gago, cosa ha vinto in carriera

Il palmares da giocatore di Gago è di tutto rispetto: nella sua bacheca personale ci sono due vittorie della Liga, una Coppa Spagnola, una Copa Sudamericana, un titolo di campione del Mondo Under 20 con la sua Argentina, due Recopa Sudamericana, sei titoli di campione d'Argentina e una medaglia d'oro alle Olimpiadi 2008.