Da Zaragoza a Tsimikas e Ferguson: tutti i giocatori del mercato della Roma in uscita 

ROMA - A tenere banco, in casa Roma, non è soltanto il destino dei q uattro calciatori in scadenza : il futuro di Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik , con quest’ultimo decisamente più distante dal rinnovo rispetto agli altri tre, si sovrappone a quello di altri quattro certamente in uscita. Tsimikas, Ferguson e Zaragoza la prossima stagione non vestiranno la maglia giallorossa.

I rebus nella rosa: da Venturino a Dovbyk

I primi due rientreranno in Inghilterra alla scadenza dei rispettivi prestiti, quello del greco in formula secca dal Liverpool e quello dell’irlandese con un diritto di riscatto dal Brighton che non verrà esercitato. Pure Venturino resta un rebus: nel suo caso ci vorrebbero 7 milioni per il riscatto dal Genoa, cifra che potrebbe essere destinata altrove. Infine c’è Dovbyk, negli ultimi giorni in Finlandia per il controllo che dovrebbe garantirgli la possibilità di tornare tra i convocati da Parma-Roma di domenica prossima. Anche Artem è in uscita e dalla sua cessione la Roma conta di ricavare almeno 20 milioni. L’ucraino non ha davvero mai scaldato il cuore di Gasp, eppure ha ancora diversi estimatori in giro per l’Europa.