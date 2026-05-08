Gasperini aspetta i Friedkini: il tanto atteso incontro potrebbe arrivare prima del derby

ROMA - Gasp aspetta. E spera. Aspetta l’incontro con i Friedkin, e spera in quella chiarezza che a inizio stagione evidentemente non c’è stata. «Spero avvenga questo incontro - aveva detto prima della Fiorentina -. Ci stiamo avvicinando al momento in cui parleremo del futuro e lo faremo nel modo più chiaro e trasparente possibile». E ancora: «Questo gruppo è forte, con una base forte. Questi sono valori che vanno rinforzati e non smantellati per prendere poi non so chi. Rispetto le idee di tutti, ma se devo lavorare, lo faccio con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto».