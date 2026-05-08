Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 8 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gasperini aspetta i Friedkini: il tanto atteso incontro potrebbe arrivare prima del derby

In attesa di chiudere questa stagione, in casa giallorossa si pensa già al futuro
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsRomaGasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Gasp aspetta. E spera. Aspetta l’incontro con i Friedkin, e spera in quella chiarezza che a inizio stagione evidentemente non c’è stata. «Spero avvenga questo incontro - aveva detto prima della Fiorentina -. Ci stiamo avvicinando al momento in cui parleremo del futuro e lo faremo nel modo più chiaro e trasparente possibile». E ancora: «Questo gruppo è forte, con una base forte. Questi sono valori che vanno rinforzati e non smantellati per prendere poi non so chi. Rispetto le idee di tutti, ma se devo lavorare, lo faccio con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto».  

Gasperini aspetta per il futuro

Serve chiarezza, trasparenza, serve che le parti trovino un punto d’incontro tra le richieste del tecnico e le necessità societarie. Il tanto attenso incontro potrebbe arrivare la prossima settimana, prima del derby: Ryan infatti dovrebbe tornare a Trigoria nei prossimi giorni per chiudere la scelta sul direttore sportivo e cominciare l’organizzazione della prossima stagione. Cominciando proprio dalle riunioni con il proprio allenatore. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Cristante, si avvicina il rinnovo con la RomaRoma su Culbreath

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS