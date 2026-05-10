Gasperini su Dybala: "Le sue parole? Io sarei contento se restasse". Poi la battuta: "Dopo il gol di Keita pensavo alla Conference..."

"Divertirmi? Sì, alla fine però". Gian Piero Gasperini usa l'ironia per raccontare una partita folle. La Roma vince a Parma dopo essere stata sotto 3-2 al 94'. Il gol decisivo lo segna (tanto per cambiare) Malen al 100' grazie ad un rigore concesso dall'arbitro Chiffi che ha fatto andare su tutte le furie Cuesta . L'allenatore della Roma, però, se la gode: "Fare gol nel recupero mi è capitato, ma rarissime volte di passare dal 2-1 al 2-3. È la prima volta che non guardo un rigore: stavo guardando la gente, ma il tabellone lo faceva vedere quindi l’ho visto uguale. La partita è stata di livello. Abbiamo giocato un primo tempo buonissimo con l'unico neo di aver aver preso qualche contropiede di troppo. Il Parma giustamente ha battagliato alla grande fino alla fine. La partita è stata difficile. Nel finale l’abbiamo ribaltata, ma abbiamo avuto tante occasioni".

La sorpresa di Gasperini per le parole di Dybala

Gasperini si è mostrato poi sorpreso quando gli sono state riportate le parole di Dybala pronunciate al termine del match: "Ha detto che domenica prossima sarà la sua ultima partita davanti ai tifosi della Roma? Ha detto così? Ah, ma contratto! Poi chi lo sa cosa succederà... Paulo è stato bravissimo anche oggi. È rientrato dopo tanto tempo, ci ha dato qualità. Peccato non averlo avuto per tanto tempo". Il tecnico in conferenza stampa ha poi proseguito: "Ha detto 'potrebbe'. Io personalmente sarei contento se rimanesse alla Roma. Il Dybala che ho rivisto oggi, intendo... A fine partita era ancora fresco, ha una fibra muscolare particolare. Questo è un argomento che riguarderà le prossime settimane".

Gasperini e la replica a Cuesta

"Ci sono le immagini, ha ragione Carlos e le vedrà tutta Italia". Così Gasperini ha poi replicato alle accuse di Cuesta all'arbitraggio ("Il Parma è un grande club e merita rispetto"): "Capisco la delusione per una partita che pensava di aver vinto. Il Parma ha giocato con uno spirito straordinario e questo è molto bello per il campionato. Abbiamo avuto tante occasioni, il portiere è stato straordinario, i numeri nostri parlano da soli. Usciamo con una vittoria meritata, sarebbe stata una bega averla persa".

I complimenti di Gasperini a Rensch

L'allenatore giallorosso ha fatto i complimenti all'eroe del giorno, probabilmente quello meno atteso: "Rensch ha fatto gol e rigore, in termini di risultato ha cambiato la partita. Non è facile recuperare le energie per riportarsi in vantaggio con una squadra che sta così bene come il Parma che ripartiva in contropiede con pericolosità e fisicità. Hanno messo dentro anche Pellegrino. Noi abbiamo avuto un grande spirito sotto quello aspetto". Battuta finale sul gol di Keita: "Se pensavo che fosse finita dopo il 2-1 per loro? No, non pensiamo mai fosse finita fino a quando l’arbitro non fischia. Però è chiaro che le condizioni erano difficili, mancava poco ed eravamo sotto. Stavo pensando alle occasioni che avevamo avuto e alle parate di Suzuki straordinarie. Pensavo anche un po' alla Conference...”.