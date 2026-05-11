Roma, segnali di speranza tra presente e futuro

INVIATO A PARMA - La Roma non muore mai . E stavolta lo ha fatto davvero fino all’ultimo respiro, oltre il novantesimo, dove in questa stagione non era mai riuscita ad arrivare con la forza della disperazione e con la ferocia delle grandi squadre. Al Tardini è andata in scena una rimonta da romanzo sportivo, una vittoria sporca di sudore, rabbia e orgoglio, capace di scuotere il cuore del popolo giallorosso e di alimentare qualcosa che negli ultimi mesi sembrava essersi smarrito: la speranza. Perché dentro quel finale al cardiopalma c’è molto più di tre punti. C’è una Roma mai doma, mai arrendevole, trascinata dalla grinta e dalla forza di volontà di un gruppo che sembra essersi finalmente ritrovato. C’è una squadra che lotta, soffre, si abbraccia, canta canzoni romane e romaniste negli spogliatoi, esulta sotto il settore ospiti come se avesse conquistato un trofeo. E poi ci sono quei dettagli che nel calcio spesso valgono più di mille parole: giocatori che festeggiano con i tifosi, altri che urlano “Forza Roma” davanti alle telecamere nonostante un futuro tutto da scrivere e voci di cessione che continuano a rincorrersi.

Verso il derby con l'estusiasmo del gruppo e di Gasperini

Segnali. Piccoli, grandi, potentissimi segnali. Il tifoso romanista li vede, li percepisce, li assorbe. E prova a crederci di nuovo. A credere nel presente, innanzitutto. Nel derby contro la Lazio che può cambiare il peso di una stagione. In un finale ancora tutto da riscrivere. In quella rincorsa europea che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile e che oggi torna ad avere il sapore della sfida affascinante. Sarebbe il lieto fine perfetto, il finale da favola che Roma aspetta da troppo tempo. Ma dentro la notte del Tardini c’è anche qualcosa che guarda oltre. Oltre questa stagione, oltre la classifica, oltre le tensioni che hanno accompagnato mesi complicati.

A Trigoria oggi si respira un’aria diversa, più serena, più compatta. E il merito è anche di Gasperini, arrivato tra dubbi e scetticismi per il suo passato e capace invece, poco alla volta, di conquistare ambiente e spogliatoio con il lavoro, il carattere e una mentalità feroce. La sensazione è che questa Roma abbia già una base solida, valori importanti, uomini veri ai quali aggrapparsi. Lo ripete anche Gasp: servono innesti di qualità, certo, ma la struttura esiste già. Ed è proprio questo che alimenta l’entusiasmo di una tifoseria che vuole tornare a sentirsi protagonista, competitiva, ambiziosa. Perché vittorie così non cambiano soltanto una classifica. Cambiano gli umori, le prospettive, persino i sogni. Una rimonta maturata nel recupero, tra ribaltamenti di fronte ed emozioni senza fine, può accendere qualcosa di enorme nella testa e nel cuore di un tifoso romanista. Una scintilla nuova. Una speranza nuova. E forse è proprio questo il bello del calcio: novanta minuti, un pallone, un gol all’ultimo respiro possono ancora spalancare orizzonti inattesi. Per il presente. E magari anche per il futuro.