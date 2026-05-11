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lunedì 11 maggio 2026
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Roma, ma quando si parla di futuro?  

Gasperini aspetta e spera che qualcuno della proprietà lo convochi per definire la strategia per la prossima stagione: i dettagli
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRomaGasperini
Roma

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A due partite dalla fine del campionato, la Roma è ancora in corsa per un posto Champions. La Roma, agganciato il Milan al quarto posto (a meno 1 dalla Juventus terza) non molla; non si arrende. E questa, in un periodo carico di punti interrogativi, è l’unica certezza reale che

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