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martedì 12 maggio 2026
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Malen, numeri da record: nessuno meglio di lui in Europa

Il centravanti è lo straordinario protagonista della cavalcata all’inseguimento del quarto posto
Jacopo Aliprandi
5 min
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Donny Malen si è preso la Roma. Di forza, di fame, di gol. E soprattutto di personalità. Perché la doppietta al Parma non è stata soltanto decisiva: è stata una dichiarazione di dominio. La Roma cercava da anni un attaccante così, un bomber capace di trascinare la squadra dentro le partite sporche, folli, impossibili. Uno che non sparisce quando il pallone pesa, ma anzi lo pretende. E Malen, al minuto 101 di una domenica impazzita, quel pallone lo ha afferrato con la freddezza dei campioni veri. Rigore perfetto, gelo sul Parma, esplosione giallorossa. Tifosi in estasi.

Malen devastante: così si sogna la Champions

È il simbolo di una squadra che non molla mai, ma soprattutto è il volto di una rivoluzione offensiva - destinata a proseguire in estate - che ha cambiato il destino della Roma. Leader tecnico, silenzioso nello spogliatoio ma devastante in campo. Non ha bisogno di urla o sceneggiate: parla con gli strappi, con i movimenti feroci, con quella capacità incredibile di accendere il caos nell’area avversaria. Sul primo gol contro il Parma il suo controllo in corsa è pura arte applicata alla velocità. Sul secondo, il rigore della vittoria, c’è tutta la cattiveria agonistica di chi sente l’odore del sangue sportivo. E poi quella giocata alla bandierina nei secondi finali di un match ribaltato e che vale il sogno Champions. Pallone protetto con rabbia, qualità, determinazione. Una scena che racconta meglio di mille parole cosa sia diventato Malen per il popolo romanista: un combattente elegante, uno che sa essere raffinato e feroce nello stesso istante. L’esaltazione del romanismo dentro un attaccante arrivato quasi in punta di piedi e diventato in pochi giorni il centro emotivo della squadra.

Malen e i record

I numeri, del resto, fanno impressione. Dal suo esordio in Serie A, nel weekend tra il 16 e il 19 gennaio 2026, nessuno nei cinque principali campionati europei ha segnato più di lui: 13 reti, come Harry Kane. Nessuno ha collezionato più marcature multiple: quattro, ancora al livello dell’attaccante del Bayern. E attenzione a un dato clamoroso: Malen è il primo giocatore arrivato nel mercato invernale capace di segnare 13 gol in Serie A. Roba da predestinati. Ma c’è di più. È già secondo nella classifica marcatori pur avendo disputato appena 16 partite. Una frequenza irreale, quasi spaventosa. Ha segnato almeno una rete in otto partite su sedici, almeno due in più di chiunque altro dal momento del suo debutto nel campionato italiano. Numeri che spiegano perché oggi la Roma guardi il futuro con occhi diversi. E quel gol al Parma al 100:02 non è soltanto una rete pesante: è storia. Il gol più tardivo segnato dalla Roma nelle ultime venti stagioni di Serie A. Una firma eterna su una notte già destinata a restare indelebile nella testa e nei cuori dei tifosi giallorossi, specialmente se dovesse a fine stagione portare alla qualificazione in Champions.

Voglia di derby

Adesso arriva il derby. Il primo derby di Malen. E la Roma già trattiene il fiato. Perché certe partite per tanti tifosi che ieri si sono scatenati tra radio e social sembrano scritte per uomini così: giocatori che si nutrono di pressione, di adrenalina, di sfide gigantesche. La Lazio sa già che dovrà fare i conti con il centravanti più devastante del momento. La Roma, invece, si aggrappa ai suoi gol per continuare la corsa al quarto posto e riaprire il sogno Champions. E in fondo il messaggio è chiarissimo: oggi la Roma non ha soltanto trovato un bomber. Ha trovato il suo uomo copertina. 

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