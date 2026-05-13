Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 13 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ryan Friedkin è sbarcato a Roma: da Massara a Dybala, tutte le decisioni da prendere

Il vicepresidente texano è finalmente arrivato e Trigoria si prepara a vivere giorni caldissimi: Gasperini sarà il centro del progetto tecnico con cui affrontare le questioni più delicate
Jacopo Aliprandi
3 min
TagsRyan FriedkinGasperiniDybala
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Il giorno tanto atteso al Fulvio Bernardini è finalmente arrivato: Ryan Friedkin è sbarcato nella Capitale e il suo arrivo segna l’inizio di una fase nuova, delicata, decisiva. Un ingresso anticipato di ventiquattro ore rispetto ai piani iniziali, come anticipato sul giornale di oggi, quasi a voler lanciare un messaggio chiaro a tutto l’ambiente giallorosso: il tempo delle riflessioni è finito, ora bisogna costruire.

Il vicepresidente texano, sempre più centrale nelle dinamiche del club, è pronto a prendere in mano il volante della Roma. A Trigoria lo aspettavano tutti, dirigenti, staff e uomini mercato. Perché da queste ore passeranno le scelte che indirizzeranno il presente ma soprattutto il futuro della società. E l’atmosfera, inevitabilmente, è quella delle grandi manovre.
Il primo nodo da sciogliere riguarda il direttore sportivo. La separazione con Massara ormai appare segnata e il casting per il nuovo diesse continua senza sosta. Ryan Friedkin vuole decidere e lo farà con Gasperini, uomo al quale è stata concessa piena fiducia dopo la vicenda Ranieri. Un’investitura forte, pesante, che racconta perfettamente la direzione intrapresa dalla proprietà.

Il piano di Ryan Friedkin: Gasperini, Dybala e la strategia futura del club

Gasperini sarà il centro del progetto tecnico. Non solo campo e identità tattica, ma anche programmazione totale. Con lui verranno affrontate le questioni più delicate: i rinnovi, la struttura della rosa, il mercato, il ritiro estivo. Tutto. E tra i dossier più incandescenti c’è inevitabilmente quello legato a Dybala. Sul tavolo anche le posizioni di Pellegrini e Celik, due ugualmente significative per capire la strategia futura del club. 

Insomma, Trigoria vive giorni caldissimi. Ore di riunioni, colloqui, strategie e decisioni che possono cambiare il volto della Roma. Friedkin è arrivato per imprimere velocità, per dare una direzione chiara e soprattutto per evitare quelle zone grigie che negli ultimi mesi avevano alimentato dubbi e tensioni. La sensazione è che il club voglia ripartire con idee precise e una catena di comando finalmente definita. E adesso le parole lasceranno spazio alle scelte.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Totti sul ritorno alla RomaMalen e Rensch, gli eroi di Parma insieme

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS