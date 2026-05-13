Ryan Friedkin è sbarcato a Roma: da Massara a Dybala, tutte le decisioni da prendere

Il giorno tanto atteso al Fulvio Bernardini è finalmente arrivato: Ryan Friedkin è sbarcato nella Capitale e il suo arrivo segna l’inizio di una fase nuova, delicata, decisiva. Un ingresso anticipato di ventiquattro ore rispetto ai piani iniziali, come anticipato sul giornale di oggi, quasi a voler lanciare un messaggio chiaro a tutto l’ambiente giallorosso: il tempo delle riflessioni è finito, ora bisogna costruire .

Il vicepresidente texano, sempre più centrale nelle dinamiche del club, è pronto a prendere in mano il volante della Roma. A Trigoria lo aspettavano tutti, dirigenti, staff e uomini mercato. Perché da queste ore passeranno le scelte che indirizzeranno il presente ma soprattutto il futuro della società. E l’atmosfera, inevitabilmente, è quella delle grandi manovre.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il direttore sportivo. La separazione con Massara ormai appare segnata e il casting per il nuovo diesse continua senza sosta. Ryan Friedkin vuole decidere e lo farà con Gasperini, uomo al quale è stata concessa piena fiducia dopo la vicenda Ranieri. Un’investitura forte, pesante, che racconta perfettamente la direzione intrapresa dalla proprietà.

Il piano di Ryan Friedkin: Gasperini, Dybala e la strategia futura del club

Gasperini sarà il centro del progetto tecnico. Non solo campo e identità tattica, ma anche programmazione totale. Con lui verranno affrontate le questioni più delicate: i rinnovi, la struttura della rosa, il mercato, il ritiro estivo. Tutto. E tra i dossier più incandescenti c’è inevitabilmente quello legato a Dybala. Sul tavolo anche le posizioni di Pellegrini e Celik, due ugualmente significative per capire la strategia futura del club.

Insomma, Trigoria vive giorni caldissimi. Ore di riunioni, colloqui, strategie e decisioni che possono cambiare il volto della Roma. Friedkin è arrivato per imprimere velocità, per dare una direzione chiara e soprattutto per evitare quelle zone grigie che negli ultimi mesi avevano alimentato dubbi e tensioni. La sensazione è che il club voglia ripartire con idee precise e una catena di comando finalmente definita. E adesso le parole lasceranno spazio alle scelte.