Dybala, l'agente Carlos Novel pronto a rientrare per il derby: le ultime news sul rinnovo con la Roma e cosa c'è dietro la partnership tra agenzie

Ryan Friedkin è a Roma, diviso tra Trigoria e alcuni appuntamenti in città. Carlos Novel, l'agente di Paulo Dybala, sta per tornare. I contatti con il vice presidente della Roma sono continui, per la fumata (grigia, ad ora, ma c'è ottimismo) bisognerà attendere. Magari dopo il derby o anche dopo Verona. Logico: con la Roma in Champions la base di trattativa è una, senza la Champions un'altra. Nel frattempo si è discusso molto di un possibile cambio di agenzia del campione argentino, ma le cose non stanno esattamente così. Behind the athletes è l’azienda di Carlos Novel che ha fatto una partnership con la KMB per avere un mercato più ampio. Non solo per quanto riguarda Dybala, ma anche altri assistiti, più giovani e meno noti, della sua scuderia.