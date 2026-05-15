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Dybala, l'agente Carlos Novel pronto a rientrare per il derby: le ultime news sul rinnovo con la Roma e cosa c'è dietro la partnership tra agenzie© AS Roma via Getty Images

Dybala, l'agente Carlos Novel pronto a rientrare per il derby: le ultime news sul rinnovo con la Roma e cosa c'è dietro la partnership tra agenzie

Non cambia il procuratore di Paulo e arriva un accordo importante. I contatti con Ryan Friedkin proseguono
Chiara Zucchelli
1 min
TagsDybalaRoma
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Ryan Friedkin è a Roma, diviso tra Trigoria e alcuni appuntamenti in città. Carlos Novel, l'agente di Paulo Dybala, sta per tornare. I contatti con il vice presidente della Roma sono continui, per la fumata (grigia, ad ora, ma c'è ottimismo) bisognerà attendere. Magari dopo il derby o anche dopo Verona. Logico: con la Roma in Champions la base di trattativa è una, senza la Champions un'altra. Nel frattempo si è discusso molto di un possibile cambio di agenzia del campione argentino, ma le cose non stanno esattamente così. Behind the athletes è l’azienda di Carlos Novel che ha fatto una partnership con la KMB per avere un mercato più ampio. Non solo per quanto riguarda Dybala, ma anche altri assistiti, più giovani e meno noti, della sua scuderia.

Dybala, ultime news sul rinnovo con la Roma

Come anticipato oggi, Dybala guadagna 8 milioni netti, Ryan Friedkin ha chiesto a Massara di continuare a tagliare accontentando però le richieste tecniche di Gasperini, che in particolare con la Joya, Pellegrini e Celik vorrebbe continuare a lavorare. Massara, operativo fino a prova contraria, due giorni fa aveva già visto Novel e questo il piano che va delineandosi: rinnovo biennale per Paulo a cifre più che dimezzate, partendo da una base fissa di 2,5/3 milioni.

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