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Ludovica Pagani e la bellissima dedica a El Shaarawy che lascia la Roma. Poi quel dettaglio sulla fascia da capitano...

La futura sposa del "Faraone": "La cosa che mi ha sempre colpita più di tutte è stata la tua umiltà. Il modo silenzioso e immenso con cui hai sempre lasciato parlare solo il campo"
4 min
TagsRomaLudovica PaganiEl Shaarawy
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Dopo dieci anni, Stephan El Shaarawy ha annunciato il proprio addio alla Roma al termine della stagione. Tra i tanti messaggi che hanno seguito la decisione, spicca quello della compagna - e futura sposa - del "faraone", Ludovica Pagani, che sui propri profili social ha pubblicato una lunga dedica al giocatore:"Ci sono uomini che si distinguono non solo per ciò che fanno, ma per ciò che sono".

Ludovica Pagani a El Shaarawy: "Sei un uomo raro. Grazie Roma, sei casa"

Un lungo messaggio, quello pubblicato da Pagani: "In questi anni ti ho visto dare tutto: sacrificio, disciplina, cuore, amore infinito per il tuo lavoro. Ma la cosa che mi ha sempre colpita più di tutte è stata la tua umiltà. La tua eleganza. Il modo silenzioso e immenso con cui hai sempre lasciato parlare solo il campo. Da quando ci siamo conosciuti non ho perso una tua partita. Ovunque fossi nel mondo, c’era sempre una priorità: vedere te giocare". Il tutto, accompagnato da varie foto e video fatte al televisore, riprendendo varie partite della Roma con El Shaarawy in campo.  "Perché non c è niente al mondo che ti fa brillare come il calcio, che è la tua vita. Prima di un calciatore esemplare, tu sei un uomo raro. Una persona vera, preziosa. E chi ha avuto il privilegio di conoscerti davvero, questo lo sa.
Sei una di quelle persone che meritano tanto. Forse anche più di quello che hanno ricevuto. A volte le cose non vanno come ci si aspetta, ma sono sicura che la vita ti riserverà nuovi capitoli meravigliosi, perché sei un essere speciale e avrai ciò che meriti.
Non potevo non scrivere queste parole davanti a tutti, perché se è vero che le cose belle vanno dette e mostrate le persone belle vanno celebrate ancora di più. E tutti meritano di sapere l’uomo IMMENSO che sei e quanto hai amato e onorato questa maglia. Amarti è uno dei regali più belli che la vita potesse farmi, campione". Quindi, il saluto alla città: "E grazie Roma sei stata la nostra casa e lo sarai per sempre, ci mancherai tanto".

 

 

Il dettaglio della fascia da capitano

In uno dei passaggi più intensi del video-messaggio nel quale El Shaarawy ha annunciato l'addio alla Roma, ha dichiarato: "Col passare del tempo sono cresciute le responsabilità e indossare la fascia da capitano è stato molto più di un ruolo: è stato un onore immenso e uno degli attestati di stima più grandi che potessi ricevere. Un privilegio che porterò sempre nel cuore". E questa importanza della fascia da capitano è testimoniata anche dal post di Ludovica Pagani. In uno dei video pubblicati, infatti, si vede davanti alla televisione proprio la fascia da capitano, incorniciata.

 

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