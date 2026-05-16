Gasperini: "La Lazio ci vuole rovinare la frittata". Poi la battuta su Sarri: "Non viene, giusto?"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby tra la sua Roma e la Lazio , in programma domenica alle 12 all'Olimpico. Il match sarà decisivo per la corsa alla Champions League dei giallorossi e si giocherà in contemporanea con Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus- Fiorentina e Pisa-Napoli. Sul ritardo della programmazione del derby, l'allenatore della Roma ha risposto così: " Noi siamo così motivati, così dentro a questa rincorsa, a questa possibilità di giocare per il quarto posto, che se siamo quelli meno accreditati a rispondere, perché avremmo giocato in qualunque ora e in qualunque giorno . Non è stato un esempio di grande programmazione . Soprattutto dispiace per i tifosi, dispiace per anche quelli delle altre città, perché bene o male qui abbiamo un derby, però le altre città si devono spostare delle tifoserie, si devono muovere, quindi questo ha creato disagio. Trovo emozionante giocare tutti in contemporanea. Che poi se arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo ".

La battuta su Sarri

Gasperini ha poi parlato così della Lazio: "Si tratta di un’ottima squadra. È chiaro che loro in questo momento hanno finito la stagione, l’unica motivazione forte è quella di cercare di impedire alla Roma di raggiungere il massimo del traguardo. Noi abbiamo motivazioni molto più vere, molto più forti, molto più legate al risultato, però questo non toglie la difficoltà della gara perché un derby è sempre difficile da giocare per tutti. [...] Sarri? Ma come?! Aveva detto di no (ride, ndr). Il calcio va giocato, Sarri aveva le sue motivazioni, ma il bello è giocare. Togliamo la negatività e divertiamoci. Noi poi ci giochiamo tanto, ma la partita deve essere uno spettacolo con lo stadio pieno che a volte è più bello della gara stessa. Cerchiamo anche di far diventare più piacevoli le partite per la gente. [...] Mi aspetto una Lazio che faccia una partita vera, anche senza il miglior umore. Faranno di tutto per rovinarci la frittata".

Il rinnovo di Dybala e la proprietà

Sul rinnovo di Dybala: "L'importante è che entrambe le parti, sia la proprietà che il giocatore, abbiano questa idea. Io la trovo molto positiva e quando c’è la volontà da entrambe le parti poi dopo si può trovare la soluzione. El Shaarawy e Pellegrini? Potevano essere situazioni pesanti con così tanti giocatori in scadenza, ma c'è stato un grande attaccamento alla Roma, ora la proprietà sta cercando di risolvere queste situazioni. Al centro c'è la società, il progetto è molto più ampio: dallo stadio, alla programmazione. Io mi occupo della parte tecnica, ho le mie responsabilità che si limitano al creare la miglior squadra possibile. La presenza è fondamentale, quando ci sono tutto funziona meglio: c'è meno gente che riporta le cose, ci sono rapporti più diretti senza intermediari che mistificano le opinioni. Inoltre, le decisioni sono più veloci. Spero che Ryan riesca ad avere, oltre alla velocità con gli agenti e nelle trattative, una conoscenza con questa squadra e questi calciatori. Sarebbe importante per tutti, si vive anche di questi valori. La proprietà presente qui lo potrà osservare meglio".

"Pellegrini anche a gara in corso. Champions? Voglio sdebitarmi con i tifosi"

Alla domanda sugli uomini derby, Gasperini ha espresso così il suo pensiero: "Credo che alcuni giocatori, in tutte le squadre, sentano certe partite in modo diverso rispetto a chi ha meno confidenza con tutto ciò che c'è attorno. Certe volte, li porta a fare prestazioni meno positive oppure a esaltarsi. Pellegrini arriva da un infortunio, si è allenato tutta la settimana, e lo valuteremo. Ci farò affidamento, anche a gara in corso". Sulla corsa Champions: "Noi giochiamo contro noi stessi e abbiamo un traguardo da poter raggiungere, la concentrazione è sul campo. Abbiamo la certezza dell'Europa League e siamo li a giocarcela a due giornate dalla fine. Fino a poco tempo fa l'obiettivo sembrava molto più difficile. Siamo tutte quante sul filo, il Como è stata la sorpresa di questo campionato. Ho sempre pensato che per la Champions si arrivasse alla fine, che fossero coinvolte cose tante squadra è un segnale di un campionato equilibrato e di una grande stagione da parte nostra nonostante gli infortuni. Questo ci dà ancora più motivazioni". Infine, una parola per i tifosi: "Il messaggio lasciamolo per il campo. Io sono oltremodo riconoscente, la stagione è stata straordinaria sotto questo aspetto. Non era facile portarsi dalla propria parte questa gente, voglio sdebitarmi con questo traguardo".