Malen al primo derby della Capitale: l'esordio per alimentare il sogno Champions della Roma

C'è chi il derby lo sogna da bambino e chi invece ci arriva di colpo, travolto da un’onda che ti prende lo stomaco e non ti lascia più respirare. Donny Malen appartiene alla seconda categoria. Per lui sarà il primo derby della Capitale , la prima immersione totale dentro la febbre di Roma, la prima stracittadina da protagonista in una città che sa trasformare il calcio in battito, rumore, pelle d’oca. E lui quei brividi li ha già sentiti arrivare. Per strada, tra la gente. Negli sguardi dei tifosi. Al Foro Italico, durante gli Internazionali di Tennis, quando è stato circondato dall’entusiasmo romanista come una star già consacrata. Un antipasto di ciò che lo aspetta oggi, quando l’Olimpico diventerà un vulcano acceso e Malen scoprirà davvero cosa significhi vivere un derby romano. Un’iniezione di adrenalina pura, un vortice emotivo che può schiacciare o esaltare. E a giudicare da quello che ha fatto finora, lui sembra nato proprio per esaltarsi.

Malen, numeri da top

Perché la Lazio non si troverà davanti soltanto un attaccante in fiducia. No, dovrà fronteggiare il centravanti più devastante del momento. Un ciclone. Un cannibale dell’area di rigore. Da quando ha debuttato in Serie A, nel weekend tra il 16 e il 19 gennaio 2026 nei cinque maggiori campionati europei ha segnato tredici gol, meno reti soltanto di Harry Kane, capace ieri di prendersi la scena con una tripletta contro il Colonia. E già questo basterebbe per spiegare l’impatto clamoroso dell’olandese sul campionato italiano. Ma i numeri di Malen fanno ancora più rumore se letti tutti insieme. Quattro marcature multiple, record europeo dietro soltanto all’implacabile bomber del Bayern. Tredici reti segnate dopo essere arrivato nel mercato invernale: nessuno c’era mai riuscito in Serie A. Un dato che profuma di predestinazione, di ascesa improvvisa e irresistibile. E soprattutto una classifica cannonieri che oggi lo vede già secondo nonostante appena sedici partite disputate. Sedici.

Un gol al derby per la Champions

È questa continuità feroce che ha cambiato il volto della Roma e alimentato la rincorsa al quarto posto. Perché oggi i giallorossi si aggrappano ai suoi gol come a una certezza assoluta. La Champions resta lì, all’orizzonte, e il derby può diventare lo spartiacque emotivo e tecnico della stagione. Servirà coraggio, serviranno nervi saldi, ma soprattutto servirà ancora lui. Donny Malen, il nuovo uomo copertina romanista, quello arrivato in inverno e diventato in pochi mesi il simbolo di una squadra che ha ricominciato a credere nel futuro. E quale miglior palcoscenico del derby per consacrarsi definitivamente?