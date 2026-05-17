Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 17 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Derby da dimenticare per Ndicka, non finisce nemmeno il primo tempo per un problema muscolare

Il difensore dei giallorossi è stato sostituito dopo la mezz'ora di gioco durante Roma-Lazio: al suo posto è entrato Rensch
2 min
TagsRomaLazion'dicka
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Il derby di N'Dicka dura poco più di mezz'ora. Il difensore della Roma è uscita al 36esimo del primo tempo durante la sfida contro la Lazio. L'ivoriano ha accusato un problema muscolare che l'ha costretto al cambio. Dunque cambio anticipato e forzato per Gian Piero Gasperini che al posto di N'Dicka ha fatto entrare Rensch, con Celik che è scalato in difesa. 

 

Il derby di N'Dicka dura poco più di mezz'ora: cambio per infortunio

N'Dicka che è uscito comunque sulle sue gambe dal terreno di gioco, ma visibilmente sconsolato per il rammarico di saltare una partita così importante, sia per la classifica che per il significato della stracittadina. La stagione verosimilmente è finita, ora la preoccupazione va al Mondiale che dovrà affrontare con la Costa d'Avorio. Al suo posto entra Rensch, l'uomo chiave per la clamorosa vittoria in rimonta nella scorsa giornata contro il Parma. L'olandese infatti aveva segnato un bel gol che ha portato al momentaneo pareggio, e poi ha conquistato il rigore, poi trasformato dal connazionale Malen, che ha regalato tre punti fondamentali per la corsa Champions.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Da non perdere

Ryan Friedkin all'OlimpicoPellegrini in tribuna

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS