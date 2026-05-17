Derby da dimenticare per Ndicka, non finisce nemmeno il primo tempo per un problema muscolare

Il derby di N'Dicka dura poco più di mezz'ora. Il difensore della Roma è uscita al 36esimo del primo tempo durante la sfida contro la Lazio . L'ivoriano ha accusato un problema muscolare che l'ha costretto al cambio. Dunque cambio anticipato e forzato per Gian Piero Gasperini che al posto di N'Dicka ha fatto entrare Rensch, con Celik che è scalato in difesa.

Il derby di N'Dicka dura poco più di mezz'ora: cambio per infortunio

N'Dicka che è uscito comunque sulle sue gambe dal terreno di gioco, ma visibilmente sconsolato per il rammarico di saltare una partita così importante, sia per la classifica che per il significato della stracittadina. La stagione verosimilmente è finita, ora la preoccupazione va al Mondiale che dovrà affrontare con la Costa d'Avorio. Al suo posto entra Rensch, l'uomo chiave per la clamorosa vittoria in rimonta nella scorsa giornata contro il Parma. L'olandese infatti aveva segnato un bel gol che ha portato al momentaneo pareggio, e poi ha conquistato il rigore, poi trasformato dal connazionale Malen, che ha regalato tre punti fondamentali per la corsa Champions.