N'Dicka, confermata la lesione dopo il derby: i tempi di recupero. Pellegrini e Koné da valutare

ROMA - Aggiornamenti sugli infortunati della Roma in vista dell'ultima partita di campionato in casa del Verona, decisiva per la qualificazione in Champions League dei ragazzi di Gasperini. Da quanto si apprende oggi da Trigoria Evan N'Dicka, infortunatosi ieri nel primo tempo del derby vinto 2-0 con la Lazio, è alle prese con una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro che di fatto lo rende indisponibile per la gara del Bentegodi di domenica prossima. Lorenzo Pellegrini è invece alle prese con una sofferenza da infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro che sarà valutata giorno per giorno, mentre Manu Koné soffre di un sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno.