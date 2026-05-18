Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 18 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

N'Dicka, confermata la lesione dopo il derby: i tempi di recupero. Pellegrini e Koné da valutare

L'aggiornamento sulle condizioni dei tre calciatori giallorossi infortunati in vista dell'ultima partita di campionato contro il Verona
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Aggiornamenti sugli infortunati della Roma in vista dell'ultima partita di campionato in casa del Verona, decisiva per la qualificazione in Champions League dei ragazzi di Gasperini. Da quanto si apprende oggi da Trigoria Evan N'Dicka, infortunatosi ieri nel primo tempo del derby vinto 2-0 con la Lazio, è alle prese con una lesione di secondo grado del  bicipite femorale destro che di fatto lo rende indisponibile per la gara del Bentegodi di domenica prossima. Lorenzo Pellegrini è invece alle prese con una sofferenza da infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro che sarà valutata giorno per giorno, mentre Manu Koné soffre di un sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Il fattore difesaGasp ci crede. Dan&Ryan, a voi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS