Totti scherza sul ritorno alla Roma: "Domani sicuro...". Poi l'amarezza sul Mondiale: "Nessuno se lo aspettava"

BARI - Giornata speciale per Francesco Totti, che insieme a Bruno Conti e Vincent Candela è stato ospite dell'evento “Campioni in aula. Sport, valori e futuro” organizzato nell’Aula Magna della Torre Aldo Rossi dell’Università Lum “Giuseppe Degennaro” di Bari. Un'occasione per condividere esperienze, storie di carriera, valori e riflessioni sullo sport. "Fa piacere, siamo contenti di essere qui - le prime parole dell'ex capitano della Roma -. Esperienza bellissima. Bari? In questi 25 anni partite contro il Bari le ho fatte, belle e brutte. La tripletta e i 30mila al San Nicola prima dello Scudetto sono le più significative".