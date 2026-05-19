Totti scherza sul ritorno alla Roma: "Domani sicuro...". Poi l'amarezza sul Mondiale: "Nessuno se lo aspettava"
BARI - Giornata speciale per Francesco Totti, che insieme a Bruno Conti e Vincent Candela è stato ospite dell'evento “Campioni in aula. Sport, valori e futuro” organizzato nell’Aula Magna della Torre Aldo Rossi dell’Università Lum “Giuseppe Degennaro” di Bari. Un'occasione per condividere esperienze, storie di carriera, valori e riflessioni sullo sport. "Fa piacere, siamo contenti di essere qui - le prime parole dell'ex capitano della Roma -. Esperienza bellissima. Bari? In questi 25 anni partite contro il Bari le ho fatte, belle e brutte. La tripletta e i 30mila al San Nicola prima dello Scudetto sono le più significative".
Totti sul Mondiale e il ritorno alla Roma: "Sì, sicuro..."
L'evento è stato organizzato in collaborazione con Grand Slam Padel Show Vip, con Totti che sarà presente proprio alla sesta tappa di Bari. "Il padel ormai è diventato il nostro lavoro, la nostra passione, il nostro divertimento. Uno sport simpatico in cui torniamo a metterci in gioco". Poi spazio per alcune domande sulla terza esclusione dal Mondiale: "Serve tornare a rigiocarlo presto, sono dodici anni che non lo giochiamo. Purtroppo nessuno se lo aspettava: speravamo che Rino e la squadra potessero portarci a questo benedetto Mondiale. Ci sono bambini che stanno crescendo senza aver mai visto una partita dell'Italia al Mondiale". E infine la domanda del momento: "Il mio ritorno alla Roma? Sì domani sì, io domani torno sicuro a Roma...". Una risposta ironica, ma sul ritorno alla Roma non risponde.